Taylor Swift: Böse Überraschung – Gelsenkirchen geht leer aus

Sie ist derzeit eine der begehrtesten Künstlerinnen der Welt. Wo US-Superstar Taylor Swift auftritt, herrscht Ausnahmezustand. Ihre Konzerte sind innerhalb von Sekunden ausverkauft, ihre Platten gehen weg wie warme Semmeln, ihre Singles beherrschen die Charts. Verständlich also, dass die Freude und Aufregung groß war, als es hieß, dass die 33-Jährige im kommenden Jahr auch in Deutschland Konzerte spielen wird.

München, Hamburg und Gelsenkirchen (worüber sich viele Fans lustig machten). Das sind die Städte, in denen Taylor Swift im Juli 2024 im Rahmen ihrer „The Eras Tour“ auftreten wird. Karten für die Konzerte kann man aber nicht so einfach kaufen. Dafür müssen sich die Fans zunächst auf der Website des ehemaligen Country-Stars registrieren. Mit einem Code haben die Anhängerinnen und Anhänger des Superstars dann die Chance, die heißbegehrten Tickets zu ergattern. Dass das klappt, ist jedoch nicht sicher. Das Glück entscheidet, wer eines der Tickets sein Eigen nennen darf.

Taylor Swift gibt Zusatzkonzerte bekannt

Der Vorverkauf startet erst am 12. Juli 2023 um zehn Uhr, doch scheinbar war der Run bei den Registrierungen schon so groß, dass man sich entschied, weitere Zusatzkonzerte bekannt zu geben. So spielt Taylor Swift nun am 23. und 24. Juli im Hamburger Volksparkstadion und am 27. und 28. Juli im Münchner Olympiastadion. Die Fans in Gelsenkirchen jedoch gehen in Sachen Zusatzkonzerte bislang leer aus.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

+++ Taylor Swift kommt nach Gelsenkirchen: Ticketkauf wird kompliziert +++

Für sie gilt weiterhin „nur“ der Termin am 18. Juli 2024. Schade eigentlich, wohnen doch auch im Raum Nordrhein-Westfalen unzählige Taylor-Swift-Fans, die sich sicher über ein Zusatzkonzert auf Schalke mehr als gefreut hätten.

Was kosten die Taylor-Swift-Tickets?

Vielleicht versuchen die Fans aus NRW aber auch ihr Glück in den Niederlanden. Dort spielt Taylor Swift gleich zweimal in der Amsterdamer Johan-Cruijff-Arena (5. und 6. Juli 2024). Und von Nordrhein-Westfalen nach Amsterdam ist es schließlich nur ein Katzensprung.

Mehr Nachrichten:

Spannend wird es auch sein, was die Tickets am Ende kosten werden. So verlangte der Veranstalter in den USA laut dem Portal „Watson“ zwischen 49 US-Dollar und 899-US-Dollar für ein Ticket. Günstig wird der Abend mit Taylor also mit Sicherheit nicht.