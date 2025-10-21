Royales Drama um Taylor Swift – Sie lädt nur einen Prinzen zur Hochzeit ein!

Zündstoff auf der royalen Gästeliste! Pop-Queen Taylor Swift (35) und Football-Star Travis Kelce (35) planen angeblich die Hochzeit des Jahrzehnts. Glitzer, Glamour, Stars – und ein kleiner Skandal: Taylor soll nur einen Prinzen eingeladen haben.

Laut Insider-Informationen von Fox News dürfen Prinz William (43) und Herzogin Kate (43) bei der Traumhochzeit in den USA auf keinen Fall fehlen. Doch ausgerechnet Prinz Harry (41) und Meghan (44) stehen nicht auf der Liste. Autsch.

Taylor Swift: Ihre Wahl ist eindeutig

Warum ausgerechnet William und Kate? Eine Quelle verrät: „Taylor Swift pflegt seit Jahren eine gute Freundschaft mit Prinz William. Sie haben in der Vergangenheit Briefe und liebevolle Nachrichten ausgetauscht – besonders jetzt, wo Kate ein schweres Jahr hatte.“ Tatsächlich standen Taylor und William schon 2013 gemeinsam auf der Bühne. Damals sangen sie im Kensington Palace bei einem Charity-Event Seite an Seite mit Jon Bon Jovi.

Der royale Funke sprang wohl über – und brennt offenbar bis heute. Dass Harry und Meghan keine Einladung bekommen, dürfte für Gesprächsstoff sorgen. Vor allem, weil Taylor Swift ein Faible für klare Loyalitäten hat. Ein Society-Insider bringt es auf den Punkt: „Taylor liebt Glamour, Klasse und Loyalität – und das verkörpern William und Kate perfekt.“

Harry und Meghan scheinen da schon eher für Drama und öffentliche Auftritte zu stehen. Das ist nicht Taylors Stil. Und tatsächlich: Während Taylor sich meist bedeckt hält, wenn es um Privates geht, gehören Schlagzeilen für Harry und Meghan fast schon zum Alltag.

Ob die Entscheidung für William und Kate bei der Hochzeit diplomatisch ist oder einfach eine Herzenssache – das bleibt Taylors Geheimnis.