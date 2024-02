Nach Taylor Swift: Nächster US-Megastar kommt nach NRW

Schon jetzt ist klar: Der Sommer 2024 wird zumindest für Konzertfans ein Highlight. Selten kamen so viele Megastars nach Deutschland, selten war die Konzertdichte so hoch, wie in den Sommermonaten 2024. Ob Taylor Swift, Adele, Rammstein, Coldplay… die Liste könnte sich beliebig erweitern lassen. Und nun steht bereits der nächste US-Star in den Startlöchern.

Wie Konzertveranstalter „Live Nation“ am Freitagmorgen bekanntgab, wird auch Justin Timberlake für vier Konzerte nach Deutschland kommen. Im Rahmen seiner „The Forget Tommorow“-World-Tour spielt der 43-Jährige in Berlin (30. Juli 2024), München (21. August 2024), Köln (25. August 2024) und Hamburg (4. September 2024).

NRW feiert den Sommer der Megastars: Taylor Swift, Justin Timberlake und Co.

Spannend für die Fans des ehemaligen „NSYNC“-Sängers: Justin wird mit seinem mittlerweile sechsten Studioalbum „Everything i thought it was“ an den Start gehen, das bereits am 15. März 2024 das Licht der Welt erblicken wird. Schon im Januar veröffentlichte der Mann aus Memphis, Tennessee, die erste Single-Auskopplung „Selfish“.

Der Vorverkauf für die Tickets startet bereits in der kommenden Woche. Sogenannte „Telekom Prio Tickets“ sowie „RTL Plus Prio Tickets“ gibt es ab dem 27. Februar 2024 um 10 Uhr. Der „Ticketmaster Presale“ startet am Mittwoch (28. Februar 2024) um 10 Uhr. Der allgemeine Vorverkaufsstart ist dann am Freitag (1. März 2024) um 10 Uhr.

Spannend: Das Justin-Timberlake-Konzert in München fällt genau in die Zeit, in der auch Adele in der bayerischen Landeshauptstadt auftritt. So spielt die Britin unter anderem am 16. und 23. August auf dem Messegelände München, während Timberlake am 21. August in der Olympiahalle auftritt. Fans sollten sich also möglichst zeitnah um eine Unterkunft kümmern. Die Metropole könnte in diesen Tagen aus allen Nähten platzen.