Endlich ist es so weit. Am Mittwoch (12. Juli) dürfen die Fans von Taylor Swift endlich Karten für die Deutschland-Konzerte des US-Superstars kaufen. Ein Drama mit Ansage. In Frankreich musste die Ticketplattform „Ticketmaster“ den Verkauf abbrechen. Die Website war unter der Last der Anfragen zusammengebrochen.

Ein Szenario, das auch in Deutschland nicht unrealistisch ist. Die Website der „Veltins-Arena“, auf der ab neun Uhr „Hospitality-Tickets“ für 399 Euro verkauft werden, war schon eine Viertelstunde vor Verkaufsstart heillos überlastet. Ein Zugriff war nur mit langen Ladezeiten möglich. Und auch bei Twitter waren die Diskussionen ob des „Taylor Swift“-Ticketverkaufs groß.

Taylor Swift Vorverkauf gestartet

„Ist da irgendwer schon durch gekommen, bei mir tut sich gar nichts?“, fragt beispielsweise eine „Taylor Swift“-Anhängerin sechs Minuten nach dem Start des Vorverkaufs. Während eine andere ergänzt: „Oh mein Gott, ich sitze buchstäblich im Wartezimmer in Gelsenkirchen fest. Das wird die Hölle.“ Und auch die Preisliste für die Konzerte in Gelsenkirchen ist schon auf der Plattform aufgetaucht. Demnach kostet der teuerste Stehplatz 240,15 Euro. Es gibt aber auch Sitzplatzkarten für 113,65 Euro.

Und auch bei Ebay sind nun die ersten Ticketangebote für Gelsenkirchen eingegangen. Und die sind horrend. Zwei Front-of-Stage-Tickets sollen bei einem Anbieter 1.500 Euro kosten. Ein anderer verlangt für vier Stehplatzkarten 1.800 Euro.

Ticket-Chaos bleibt aus

Probleme wie in Frankreich sind derzeit in Deutschland aber nicht zu erwarten. So berichten erste Ticketkäufer gegenüber unserer Redaktion, dass sie schon wenige Minuten nach Vorverkaufsstart Tickets ergattern konnten. Und auch bei Twitter gibt es erste positive Reaktionen.

„Ich habe Tickets für Gelsenkirchen. Oh mein Gott“, heißt es beispielsweise. Oder: „Wir haben zwei weitere Tickets für zwei der Gelsenkichen-Termine bekommen. Was bedeutet, dass wir dreimal hingehen!!! (Und es hat nur 15 Minuten gedauert, diese Tickets zu bekommen!!! Gott, ich liebe Eventim) Ich kann es immer noch nicht glauben.“

Doch es gibt auch Negativ-Beispiele. So beschreibt eine Taylor-Swift-Anhängerin gegenüber unserer Redaktion, dass sie gerne Tickets für eine der besseren Kategorien gekauft hätte. Als sie diese jedoch anwählte, habe sie die Nachricht „Leider konnte der Vorgang nicht durchgeführt werden. Für diesen Vorgang muss eine Sonderaktion ausgewählt werden“ bekommen. Sie habe schließlich „Hospitality-Tickets“ für 399 Euro über die Veltins-Arena gekauft. Ein teurer Spaß. Aber wenn es jemand wert ist, dann Taylor Swift.