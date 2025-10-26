„Tatort“-Star Maria Furtwängler plaudert aus – „Wolltest mich nicht“

Ein unerwartetes Geständnis sorgte am Donnerstagabend (23. Oktober) in der ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ für Aufsehen: „Tatort“-Star Wotan Wilke Möhring (58) erinnerte sich plötzlich an ein geplatztes Projekt mit seiner Kollegin Maria Furtwängler (59) – und plauderte ein kleines Geheimnis aus der „Tatort“-Welt aus. Gemeinsam mit Quiz-Profi Bernhard Hoëcker trat der Hamburger Ermittler gegen Furtwängler und ihren Teamkollegen Klaus J. Behrendt (65) an, der in Köln bereits 97 „Tatort“-Fälle gelöst hat.

Doch während Moderator Kai Pflaume wie gewohnt charmant durch die Sendung führte, entwickelte sich das Quiz-Duell der drei Krimi-Stars zu einem echten Schlagabtausch mit humorvollen Spitzen und einer überraschenden Enthüllung!

„Da wolltest du mich nicht“ – Maria Furtwängler konfrontiert Wotan Wilke Möhring

Als die Runde über ihre zahlreichen „Tatort“-Einsätze sprach, erinnerte sich „Wer weiß denn sowas?“-Neuling Wotan Wilke Möhring plötzlich an eine Situation, in der es beinahe zu einer Zusammenarbeit mit Maria Furtwängler gekommen wäre. „Fast hätten wir zusammen ermittelt“, erzählte der Hamburger Kommissar. Furtwängler konterte prompt mit einem charmanten Vorwurf: „Da wolltest du mich nicht!“

+++ „Tatort“-Aus für Wotan Wilke Möhring? NDR spricht Klartext +++

Überrascht schlug der Schauspieler die Hände vors Gesicht und versuchte sich sofort zu rechtfertigen: „Nein, nein, niemals!“ Dann legte er mit einem Augenzwinkern nach: „Aber ich will sie jetzt hier an meiner Seite.“ Der kleine Flirtmoment sorgte für Gelächter im Studio.

Kein „Tatort“-Duo – aber ein unvergesslicher TV-Moment

Auch wenn es nie zu einem gemeinsamen „Tatort“-Fall kam, bewiesen Möhring und Furtwängler bei „Wer weiß denn sowas?“ jede Menge Humor. Gemeinsam mit Klaus J. Behrendt lieferten sie sich ein amüsantes Krimi-Raten – jedoch leider ohne Erfolg für Wotan Wilke Möhring und Maria Furtwängler.

Am Ende konnten die beiden „Tatort“-Kommissare das Quiz zwar nicht gewinnen – für gute Stimmung sorgten sie aber trotzdem. Besonders Furtwängler, die am kommenden Sonntag (26. Oktober) in der neuen „Tatort“-Episode „Die letzte Ernte“ wieder als Ermittlerin Charlotte Lindholm im Einsatz ist, zeigte sich von ihrer gewohnt selbstironischen Seite.

Dieser Quizabend stand also ganz unter dem Motto „Tatort“ – zumindest in der Besetzung der Duos. Neben jeder Menge Humor, Ironie und Unterhaltung bekamen die Zuschauer dabei sogar noch einen Einblick hinter die Kulissen des „Tatort“-Kosmos. Obwohl Wotan Wilke Möhring und Maria Furtwängler nie zusammen als Ermittler-Duo vor der Kamera standen und auch als Rateteam nicht den Sieg holen konnten, verstehen sich die beiden Schauspielstars auch abseits der Kamera blendend. Das wurde an diesem Abend mehr als deutlich.