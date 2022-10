„Tatort“ aus Wien: ARD-Zuschauer sind entsetzt – „Fix und fertig“

Es waren schockierende Szenen, die die ARD-Zuschauer am Sonntag (2. Oktober) beim „Tatort“ aus Wien sahen. In den Hauptrollen Bibi Fellner und Moritz Eisner. Das Ermittler-Duo hat es in dem Fall mit übernatürlichen Kräften zu tun.

In „Das Tor zur Hölle“ gehen die beiden dem Mord an einem katholischen Priester nach und werden dabei mit Exorzismus konfrontiert. Die „Tatort„-Fans reagierten eindeutig auf die Szenen und äußerten sich entsetzt auf Twitter.

„Tatort“ aus Wien: ARD-Streifen erinnert an Horrorfilm

Zugegebenermaßen, Schonkost wird beim „Tatort“ in der ARD nur selten gekocht. Bei Fellner und Eisner geht es aber nicht nur um einen kniffligen Fall und scharfes Denkvermögen, es braucht vor allem stahlharte Nerven.

Denn während das Ermittler-Team einer heißen Spur folgt, werden die beiden immer wieder mit gruseligen Zwischenfällen konfrontiert, die auch die Zuschauer zusammenschrecken lassen. Düstere Szenen, ein an einem Seil baumelnder Körper und ein Haufen fanatischer Exorzisten – es klingt wie ein Horrorfilm. Während einige fanden: „Dass ist ein bisschen zu viel Hokuspokus heute“ und das Exorzismus-Thema sei „schräg“, waren sich andere sicher: „Der heutige ‚Tatort‘ wäre sicherlich eher etwas für Halloween gewesen.“

„Tatort“ aus Wien: ARD-Zuschauer reagieren entsetzt

Thematisch dürfte „Das Tor zur Hölle“ am 2. Oktober die Halloween-Zeit perfekt eingeläutet haben. Die Kommentare auf Twitter sprachen jedenfalls Bände:

„Heute kann ich bestimmt nicht schlafen“

„Spannend ist er schon, der ‚Tatort'“

„Da stell sich mal einer vor, so ein ‚Tatort‘ würde in Deutschland gedreht, ich würde ja nie wieder ruhig schlafen können. (Froh, nicht in Österreich zu leben)“

„Ich bin fix und fertig“

„Ich lasse heute Nacht das Licht an“

Nach diesen Reaktionen bleibt abzuwarten, wie der Fall weiter geht. Abgeschlossen klingt die Jagd von Fellner und Eisner nämlich noch lange nicht.

