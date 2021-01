„Tatort“: Bitter für Fans! Was passiert wirklich mit Christian Ulmen? MDR macht Andeutung

Wenn sich die Gerüchte wirklich bewahrheiten, wäre das ein ganz bitterer Auftakt ins Tatort-Jahr 2021!

Eigentlich gehört der Weimarer „Tatort“ zu den beliebtesten Ausgaben der ARD-Krimis. Das Ermittlerduo Lessing und Dorn, gespielt von Christian Ulmen und Nora Tschirner, ist seit 2013 im Dienst.

Für viele Zuschauer wäre der „Tatort“ in Weimar ohne einen der beiden Hauptdarsteller wohl nicht mehr derselbe. Deshalb ist die Sorge der Fans umso größer, als die Meldung kursiert, Christian Ulmens Serien-Ich würde in der Folge vom 1. Januar sterben.

Was wird jetzt aus Lessing? Der MDR macht nun eine erste Andeutung.

„Tatort“: Drama um Christian Ulmen als Kommissar Lessing

Bereits am ersten Tag im neuen Jahr erwartet die Fans ein neuer spannender „Tatort“-Fall. Die Kriminalkommissare Lessing und Dorn geraten dabei in einer Parkhöhle in einen Schusswechsel. Lessing, gespielt von Christian Ulmen, soll dabei schwer verletzt werden. So viel gibt die ARD in ihrer Programmvorschau bereits preis.

Seit sieben Jahren ermitteln Christian Ulmen und Nora Tschirner gemeinsam für den „Tatort“ in Weimar. Foto: MDR/MadeFor/Steffen Junghans

Bedeutet das also das Serien-Aus für Christian Ulmen? Auf Anfrage von DER WESTEN bestätigt der stellvertretende Unternehmenssprecher des MDRs, Michael Naumann, dass Ulmens Figur ein „Schicksal erleidet“. Was genau mit ihm passiert und ob Lessing den Vorfall überlebt, erfahren wir am 1. Januar.

Das ist der „Tatort“:

Der 'Tatort' ist eine Kriminalfilm-Reihe, deren Ausstrahlung 1970 im westdeutschen Fernsehen begann

Bislang erschienen über 1100 Tatort-Filme

In den ersten Jahren erschien durchschnittlich ein neuer Film pro Monat

Ab den frühen 1990er Jahren erhöhte sich die Häufigkeit der Erstsendungen und liegt mittlerweile bei etwa 35 pro Jahr

Die Filme sind in der Mediathek der ARD abrufbar

Im „Tatort“ Weimar sind Nora Tschirner und Christian Ulmen seit 2013 als Kommissare zu sehen

„Tatort“: 2021 ohne Christian Ulmen & Nora Tschirner

Dennoch erklärt Naumann, dass es im Jahr 2021 wohl keine gemeinsamen Dreharbeiten mit Christian Ulmen und Nora Tschirner gebe. Für das kommende Jahr sei daher kein „Tatort“ in Weimar angesetzt.

Der Grund dafür sei, wie so oft in diesem Jahr, die Corona-Pandemie. Denn „coronabedingt“ sei es zu „Drehverschiebungen“ gekommen, wie der Sprecher des MDRs erklärt. Ein spannender Cliffhanger, in dem Lessing um sein Leben kämpfen muss, wäre also vorstellbar. Bestätigt ist aber noch gar nichts davon.

Es ist ein großer Schock für die „Tatort“-Fans: Im Netz kursieren wilde Gerüchte über einen möglichen Serientod von Christian Ulmens Rolle als Kommissar Lessing. Foto: MDR/Wiedemann & Berg/Anke Neugebauer

MDR klärt auf: Bekommt Polizist Lupo seine eigene Serie?

Über mögliche Zukunftspläne des „Tatorts“ in Weimar, wie etwa ein Spin-off für den Polizisten Lupo, könne der MDR derzeit keine Auskunft geben. Feststeht jedoch, dass die Schauspieler im Rahmen der „Tatort“-Produktionen immer wieder eigene Ideen einbringen dürfen. Man profitiere dabei von der „gemeinsamen Kreativität“.

Was sich das Team aus Weimar für Kommissar Lessing ausgedacht hat, erfahren wir in wenigen Tagen im Fernsehen.

Wenn du die neue Tatort-Folge sehen willst, hier ein Tipp: Der Weimarer „Tatort: Der feine Geist“ wird am Freitag, den 1. Januar 2021, um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.