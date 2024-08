„Tatort“: Am Tag nach der Ausstrahlung darf es jeder wissen

Am Sonntagabend (25. August) stand wieder alles im Zeichen des „Tatort.“ Die beliebte Krimireihe, die seit Jahrzehnten die Zuschauer vor den Bildschirm fesselt, präsentierte einen Fall aus 2021. Denn die ARD-Serie befindet sich noch immer in der Sommerpause und zeigt aktuell Wiederholungsfolgen.

In „Videobeweis“ ermittelt das Stuttgarter Duo Lannert und Bootz in seinem 28. Fall. Doch lockte die Folge erneut das Publikum an? Kurz nach der Ausstrahlung wird es deutlich.

Nach dem „Tatort“ steht es fest

Obwohl die Zuschauer gebannt auf neue Folgen des „Tatort“ warten, begnügen sie sich auch mit älteren Folgen, wie die Quoten verdeutlichen. Zur Primetime um 20.15 Uhr sicherte sich der Krimi 5,77 Millionen zusehende Personen und kam damit auf einen Marktanteil von 23,3 Prozent. In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen punktete der ARD-Hit ebenfalls. Noch 0,6 Millionen Zuschauer sahen sich dort den Fall an, was zu einem Marktanteil von 11,6 Prozent führte.

In der ARD wurde der „Tatort“ allerdings von einer Sondersendung verdrängt.

„Tatort“ muss sich geschlagen geben

Aufgrund des Messerangriffs in Solingen, bei dem drei Menschen umkamen und acht weitere verletzt wurden, strahlte die ARD eine Sondersendung aus. Damit erzielte der Sender einen Marktanteil von 25,3 Prozent beim Gesamtpublikum ab drei Jahren. Insgesamt sahen sich die Berichterstattung 6,15 Millionen Zuschauer an.

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen stachen ebenfalls die Nachrichten hervor. Die „Tagesschau“ erreichte 1,04 Millionen Menschen und kam auf einen Marktanteil von 23,9 Prozent.

Im „Tatort: Videobeweis“ nehmen die Kommissare Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) Kim Tramell (Ursina Lardi) ins Visier. Ist sie Täterin oder Opfer? Unter Druck gesetzt, beschuldigt sie ihren Chef der Vergewaltigung.

Die ARD zeigt neue Ausgaben vom „Tatort“ für gewöhnlich sonntags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Fälle auch in der ARD-Mediathek im Stream.