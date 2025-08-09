Ulrike Folkerts packt aus – DAS findet sie beim „Tatort“ „schwierig“

In der „NDR Talkshow“ am Freitagabend (8. August) erwartete die Zuschauer wieder ein unterhaltsamer Abend mit einer bunten Mischung aus prominenten Gästen und spannenden Gesprächen. Mit dabei war ebenfalls „Tatort“-Star Ulrike Folkerts.

Die 64-Jährige ist seit 36 Jahren als Ludwigshafener Kommissarin Lena Odenthal in der ARD zu sehen. Eine lange Zeit, die für sie und die Anhänger des Kult-Formats sehr ereignisreich und bedeutsam war.

Bei ihrem Besuch in der Talkshow meldete sie sich schon zu Wort, bevor sie ihre lange Redezeit hatte. Dabei gab sie brisante Einblicke in ihr Verhältnis zu True-Crime-Podcasts und verriet, welches Detail sie beim „Tatort“ „schwierig“ findet.

„Tatort“-Star Ulrike Folkerts: Kein Podcast-Fan

Als die Podcasterinnen Leonie Bartsch und Linn Schütze über ihren Arbeitsalltag beim beliebten True-Crime-Podcast „Mord auf Ex“ berichteten, wandte sich Moderatorin Bettina Tietjen an Ulrike Folkerts.

„Ulrike, hörst du True Crime zum Einschlafen?“, fragte Bettina Tietjen. Ganz deutlich antwortete der „Tatort“-Star: „Das würde ich nicht tun. Ich bin ganz froh, dass ich fiktiv Mörder jage. Ich bin dafür überhaupt nicht zu gebrauchen. Ich habe einmal für einen Sender True-Crime-Fälle moderiert. Das waren amerikanische Fälle – das war der Horror, was da an realen Mord- und Totschlaggeschichten nachgespielt wurde. Das hat mir überhaupt nicht gefallen.“

Ulrike Folkerts äußerte sich deutlich über den „Tatort“

Zudem fügte die 64-Jährige hinzu, dass sie generell kein Fan von Hörbüchern und Podcasts sei. Im weiteren Verlauf sprach sie auch über ihren „Tatort“: „Was ich beim ‚Tatort‘ immer schwierig finde, ist, dass die Mörder zu viel Raum kriegen.“

Das sei beim True-Crime-Podcast „Mord auf Ex“ anders, hier stünden die Opfer mehr im Fokus. Deshalb sei es für Ulrike Folkerts wenig verwunderlich, dass die True-Crime-Podcast-Episoden von Leonie Bartsch und Linn Schütze besonders bei Frauen so beliebt seien.

Am Ende zeigte sich, dass Ulrike Folkerts von Hörbüchern und True Crime nicht allzu sehr gefesselt ist. Ihre Anhänger freuen sich, dass sie seit Jahrzehnten fiktiven Mördern beim „Tatort“ auf der Spur ist. Dort ist sie kaum mehr wegzudenken.