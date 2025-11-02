„Tatort“-Star Ulrich Tukur fuhr 20 Jahre ohne Führerschein – DAS steckt dahinter

Er ist einer der bekanntesten „Tatort“-Ermittler Deutschlands – doch im echten Leben nahm es Ulrich Tukur (68) jahrelang nicht so genau mit den Regeln. In einem Interview mit der „Neue Osnabrücker Zeitung“ verriet der Schauspieler jetzt, dass er in seiner früheren Heimat, der Toskana, rund 20 Jahre lang Auto fuhr – ohne jemals einen Führerschein besessen zu haben. „Ich habe nie einen Führerschein gehabt“, gesteht Tukur offen.

Der Grund: Er lebte abgelegen in den Apenninen und war auf ein Auto angewiesen. „Ich habe es mir selbst beigebracht, mit dem Fahrzeug meiner Frau“, erzählt der „Tatort“-Star. Trotz fehlender Fahrerlaubnis sei nie etwas Schlimmes passiert – nur einmal habe er beim Einparken ein anderes Auto gestreift. Rückwärtsfahren sei ohnehin nicht seine Stärke, gibt Tukur lachend zu.

„Tatort“-Star erst spät offiziell am Steuer

Erst vor fünf Jahren holte der Schauspieler die Fahrerlaubnis nach. Der Grund war pragmatisch: Sein Beruf ließ sich ohne Führerschein kaum noch ausüben. „Ich konnte der Produktion ja nicht ewig von einem Führerschein erzählen, den ich nicht hatte. Am Ende mache ich einen Unfall und bin nicht versichert“, erklärt Tukur.

+++ „Tatort“-Star Andrea Sawatzki packt über ihre Kindheit aus – „Nur noch Angst, Widerwille und Hass“ +++

Als er nach Berlin zog, bot sich die passende Gelegenheit. Im Nachbarhaus befand sich eine Fahrschule – und dort meldete er sich kurzerhand an. Mit damals 64 Jahren scherzte er gegenüber dem Fahrlehrer, er wolle einen „archäologischen Führerschein“ machen, schließlich sei er schon „biblisch alt“.

Vom Regelbrecher zum Vorbild

Heute darf Ulrich Tukur ganz offiziell am Steuer sitzen – und blickt mit Humor auf seine Zeit als heimlicher Fahrer zurück. Seine Anekdote zeigt, dass selbst ein „Tatort“-Star manchmal eigene Wege geht, bevor er den richtigen findet.

Für Tukur war das Fahren in der Toskana eine Frage der Notwendigkeit, nicht der Rebellion. Doch der späte Gang zur Fahrschule beweist, dass man auch mit über 60 noch Neues lernen kann!