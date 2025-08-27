Nach Tod von „Tatort“-Star Torsten Michaelis: Neue Details enthüllt

Am 17. August verstarb der ehemalige „Tatort“-Star und Schauspieler Torsten Michaelis unerwartet und überraschend. Er wurde 64 Jahre alt. Die Meldung schockierte viele Krimifans und die Schauspielwelt.

In einem Interview mit der „SuperIllu“ (Ausgabe 36/2025) erzählt sein Bruder Christian Michaelis von den letzten Momenten von Torsten Michaelis und nennt die Todesursache.

Tod von „Tatort“-Star Michaelis: Jetzt spricht sein Bruder

Nach seinen Aussagen ist Torsten Michaelis plötzlich an einem Herzinfarkt verstorben. „Die Rettungskräfte konnten nichts mehr tun; Christin (seine Ehefrau; Anm. d. Red.) hielt ihn in ihren Armen“, beschreibt Christian Michaelis seine letzten Momente.

Das Unglück hat sich nach Berichten der Zeitschrift in der Uckemark ereignet. Zudem geht sein Bruder davon aus, dass der „Tatort“-Star einige Symptome unterdrückt hat. „Er hat sich immer um andere gekümmert – nur leider zu wenig um sich selbst“, erklärt Christian Michaelis.

Torsten Michaelis prägte die Geschichte des Krimiformates

Torsten Michaelis war seit dem Jahr 2020 an der Seite von Schauspieler Vladimir Burlakov und Daniel Sträßer als Kriminaldirektor Bitomsky im Saarbrückener „Tatort“ zu sehen. Neben seinen Schauspielrollen ist er ebenfalls als Synchron- und Hörbuchssprecher tätig gewesen.

Der gebürtige Berliner war die deutsche Stimme hinter vielen Hollywoodgrößen, darunter Wesley Snipes, Sean Bean und Martin Lawrence. Er sprach Rollen in verschiedenen deutschen sowie amerikanischen Filmen und Serien. Besonders hervorzuheben hierbei sind „Der König der Löwen“ und „Der Herr der Ringe“. Sein Tod sorgte für große Trauer und hinterlässt eine große Lücke in der deutschen Synchron- und Schauspielbranche.