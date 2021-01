„Tatort“ (ARD): Komparsin aus NRW packt aus, wie es hinter den Kulissen des neuen Kult-Krimis ablief

In einer brandneuen Ausgabe des ARD-„Tatorts“ geht es für die Ermittler Julia Grosz (gespielt von Franziska Weisz) und Thorsten Falke (gespielt von Wotan Wilke Möhring) nach Norderney.

Für „Tatort“-Komparsin Anne Debski ging es also ebenfalls an die Nordsee. Im „MOIN.DE“-Interview verrät sie, was sie dabei erlebt hat.

„Tatort“-Fan wird zur Komparsin im beliebten ARD-Krimi

Ursprünglich kommt Anna Debski aus dem Münsterland. Doch für ihren Job am „Tatort“-Set verschlägt es die 55-Jährige nach Niedersachsen.

Auf einer der beliebtesten Ostfrieseninseln haben Franziska Weisz und Wotan Wilke Möhring ihren neuen „Tatort“ gedreht. Foto: NDR/Christine Schroeder

Ein Sonntag ohne ARD-Krimi? Für „Tatort“-Fan Anna unvorstellbar. Umso glücklicher war sie also, als sie über Facebook auf den Beitrag einer Firma gestoßen ist, die Komparsen vermittelt.

Schon am Sonntag, 24. Januar, kannst du dir den „Tatort: Tödliche Flut“ um 20.15 Uhr im Ersten ansehen.

Wieso Anna am TV-Set jedoch bitter enttäuscht wurde, erfährst du auf unserem Partnerportal Moin.de.

