„Tatort“ aus Stuttgart: Star gibt Abschied – doch Fans feiern DAS! „1+ mit Sternchen“

Der „Tatort“ aus Stuttgart hat am Sonntag Jubiläum gefeiert!

Bereits 25 Mal stand das Ermittler-Team Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) im Mittelpunkt. „Du allein“ – so lautet der Titel des 25. Stuttgarter „Tatort“.

Und ein Detail hat den Fans am Abend besonders aufgefallen – nicht (nur) die Handlung oder der Abschied von einem langjährigen Star. Sondern der Soundtrack!

„Tatort“ aus Stuttgart: Fans feiern Soundtrack der Jubiläumsfolge

Viele Zuschauer scheinem von der Musikauswahl der Folge regelrecht begeistert gewesen zu sein. Auf Twitter haben sich die Fans mit Lob überschlagen. Hier eine Auswahl einiger Beiträge:

„Perfekt ausgewählte Musik für diesen großartigen Tatort aus Stuttgart!“

„Spannende Geschichte, solide erzählt, brillante Schauspieler und coole Musik!“

„Toller Tatort, Story, Musik und Schauspieler, alles 1+ mit Sternchen.“

Es hat sogar die Frage nach der Liste mit ALLEN Song-Titeln gegeben. HIER ist die Trackliste des Stuttgart-Tatorts „Du allein“ nachzulesen.

Hauptsächlich wurden Songs des Indie-Pop-Sängers Isobel Campbell und des amerikanischen Alternative-Rock-Musikers Mark Lanegan gespielt. Darunter auch der Song „Revolver“.

Hier nochmal der Song:

Tatort Song

„Tatort“-Handlung: Mörder offenbart sich nach 37 Minuten

Und wie war die Handlung? Gar nicht mal so schlecht: Der unbekannte Mörder will drei Millionen Euro, sonst erschießt er wahllos Menschen. Die Morde kündigt er mit einem Brief an. Darauf steht lediglich die Zahl 1. Und genau diese finden die „Tatort“-Kommissare auf der Hülse einer Waffe, die das erste Todesopfer, eine Journalistin, getroffen hat.

Tatort Stuttgart

Das Geld soll Bootz aus dem Fenster einer fahrenden S-Bahn werfen, damit es keine weiteren Opfer gibt. „Eine Person, Geld verpackt in Bündeln, nicht höher als sechs Zentimeter“, das ist die Anforderung des Täters. Was für Zuschauer ein ungewohnter Anblick zur aktuellen Zeit sein könnte: Niemand trägt eine Maske.

------------------

Das ist der „Tatort“:

Der 'Tatort' ist eine Kriminalfilm-Reihe, deren Ausstrahlung 1970 im westdeutschen Fernsehen begann

Bislang erschienen über 1100 Tatort-Filme

In den ersten Jahren erschien durchschnittlich ein neuer Film pro Monat

Ab den frühen 1990er Jahren erhöhte sich die Häufigkeit der Erstsendungen und liegt mittlerweile bei etwa 35 pro Jahr

--------------------

Doch das Geld wird nicht abgeholt. Kurz darauf wird ein Jogger erschossen. Gibt es wirklich keine Verbindung zwischen den beiden Morden in Stuttgart? „Wo gibt es Gemeinsamkeiten, auf welche Schulen sind sie gegangen?“, fragen sich die „Tatort“ sich.

Beim „Tatort“ hinterlässt der Mörder Patronenhülsen mit Zahlen darauf. Foto: SWR/Benoît Linder

Was enttäuscht: Schon nach 37 Minuten ist eins klar– der Täter ist eine Frau. Roter Nagellack wird gefunden. Auch ganz schön nachsichtig von einem Erpresser und Mörder, einen Handschuh zu tragen, bei dem eine Fingerkuppe abgeschnitten ist.

Bei den Ermittlungen stets an ihrer Seite ist Staatsanwältin Emilia Álvarez (Carolina Vera). Seit 2008 unterstützt sie Lannert und Bootz – doch am Sonntag zum letzten Mal. Die 47 Jahre alte Schauspielerin verlässt den „Tatort“ nach der Jubiläumsfolge.

„Tatort“ aus Stuttgart: Álvarez bekommt unspektakuläres Ende

Auf Instagram schreibt Vera: „Heute ist Emilias letzter Fall. Das ist absolut in meinem Sinne. Ich habe Emilia zwölf Jahre lang sehr gern gespielt, jetzt lass ich sie los. Es tut mir sehr leid für diejenigen, die sich vielleicht eine explizite Ausstiegsfolge mit der Figur gewünscht hätten, denn das wird bei dieser Ausstrahlung nicht der Fall sein. Manchmal enden Geschichten einfach.“

---------

Mehr zum „Tatort“:

„Tatort“ aus Köln: Psycho-Krimi! Kommissare ermitteln in Psychiatrie – dann kommt es zum emotionalen Flashback

Tatort (ARD): Bitter für Krimi-Fans – Mitarbeiter geben bekannt ...

„Tatort Kiel“ (ARD): Extreme Szenen – aber die Zuschauer stellen sich nur DIESE Frage

---------

Die „Tatort“-Fans sind traurig über diesen unspektakulären Abgang. Eine Nutzerin schreibt auf Instagram: „Das ist echt schade. Macht mich traurig. Dann werde ich den Stuttgarter Tatort nicht mehr schauen.“ Ein weiterer Kommentar: „Schade, dass wieder ein Team zerbricht. Sie waren das Salz in der Suppe. Es wird wie so oft in Zukunft nicht mehr dasselbe sein.“ (ldi)