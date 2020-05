„Tatort“-Star Irm Hermann ist tot – rührende Worte ihrer Agentin

View this post on Instagram

Wir trauern: Nach kurzer schwerer Krankheit ist Irm Hermann, preisgekrönte und weltweit verehrte Darstellerin in zahlreichen Spielfilmen, Fernsehfilmen, Theaterstücken und Hörspielen, im Alter von 77 Jahren am 26. Mai 2020 verstorben. Die Schauspielerin lebte viele Jahre in Berlin und war mit dem Kinderbuchautor Dietmar Roberg verheiratet, zusammen Eltern von den Söhnen Franz Tizian und Fridolin. „Wir verneigen uns vor dieser großen Künstlerin, die auf herausragende und bleibende Weise den deutschsprachigen Film, das Theater und unvergessliche Fernsehproduktionen geprägt hat. Sie wird uns durch ihre einzigartige Begabung, ihren unschlagbaren Humor und ihre kreative Eleganz immer in Erinnerung bleiben. Irm Herrmann war modern und klassisch, autonom und eine wahrhaft selbstbestimmte Frau. Chapeau!“. Agentur Schlag Photo © Thomas Aurin