„Tatort“-Star Burkhard Driest ist tot! DAS wussten nur wenige über den Schauspieler

Große Trauer um „Tatort“-Star Burkhard Driest! Der Schauspieler ist am Donnerstag im Alter von 80 Jahren in Berlin gestorben.

Das teilt der rbb unter Berufung auf seine Familie mit. Am Donnerstag hat Burkhard Driest nach langer Krankheit seine Augen für immer geschlossen.

„Tatort“-Star Burkhard Driest ist tot

Der „Tatort“-Schauspieler wurde vor allem durch seine Filme von Rainer Werner Fassbinder bekannt. Doch nicht nur vor der Kamera fand er seine Berufung: Auch Als Drehbuch- und Theaterautor machte sich Burkhard Driest einen Namen.

Was nur wenige wissen: Drei Jahre lang saß der Darsteller im Gefängnis. In Burgdorf bei Hannover überfiel er 1966 eine Bank - er wurde erwischt und festgenommen. Das Gericht verurteilte ihn zu fünf Jahren Haft, doch er wurde vorzeitig entlassen.

-----------

Das Leben von Burkhart Driest

----------

Weitere News:

Kreuzfahrt: Horror auf Schiff – und plötzlich macht die Crew DIESEN Fehler

Mecklenburg-Vorpommern: Weil ein Autofahrer DAS übersieht, sterben drei Menschen bei Horrorcrash

Top-Themen des Tages:

Prinz Harry: Royals-Skandal! Was er HIER macht, traut sich sonst nur die Queen...

Coronavirus: Amazon geht drastischen Schritt ++ 34 Infizierte in Deutschland ++ Frau zum 2. Mal erkrankt

----------

2010 in seinem letzten Film

In den Achtzigerjahren war er unter anderem in Helmut Dietls legendärer TV-Serie „Kir Royal“ zu sehen. Letztmalig trat er 2010 in dem Streifen „Der Rote Regen“ auf.

Burkhart Driest hinterlässt seine Tochter Johanna Driest, eine Schriftstellerin. (cs)