„Tatort“/Münster: Dramatisches Video! Kein „Tatort“ mehr mit Jan Josef Liefers?

Der „Tatort“ aus Münster ist beliebt wie kaum ein anderer der ARD-Krimi-Reihe. Zuschauerrekorde belegen das. Doch müssen Millionen „Tatort“-Fans nun um das Aus der Klamauk-Reihe aus der westfälischen Domstadt bangen? Ein Video von Jan Josef Liefers sorgt für Wirbel.

Auf Instagram ließ der „Tatort“-Gerichtsmediziner Tausende Fans geschockt zurück, als er die Bilder postete. Die Fans fragen sich nur ein: Ist für Jan Josef Liefers Schluss beim „Tatort“ (ARD)?

„Tatort“ (ARD): Hört Jan Josef Liefers als Boerne in Münster auf?

Seit 2002 steht Jan Josef Liefers als Karl-Friedrich Boerne in Münster vor der Kamera. Meist laufen die Fälle aus der westfälischen Provinz zweimal im Jahr, hohe Quoten sind der ARD garatiert.

An der Seite von Axel Prahl (rechts) ermittelt Jan Josef Liefers beim Tatort. Foto: WDR/Tom Trambow

Immer an seiner Seite: Axel Prahl als Kriminalhauptkommissar Frank Thiel und gleichzeitig Nachbar und Mieter des schnöseligen Boerne. Schon in der Vergangenheit gerieten der Forensiker und der Kommissar in Gefahr. Einmal wurden die beiden als Geisel gehalten, ein anderes Mal wurde Boerne vergiftet.

Stirbt der exzentrische Gerichtsmediziner nun den Serientod?

„Tatort“-Star postet Video und lässt Fans aufhorchen

Der „Tatort“-Schauspieler postete nun ein Video auf seinem Instagram-Kanal. Dort ist zu sehen, wie er als Boerne auf einem Bett liegt. Ärzte versuchen, ihn mit einem Defibrillator wiederzubeleben. Er wird künstlich beatmet. Es sieht sehr ernst aus.

Seit 2002 erfolgreich: Das „Tatort“-Team aus Münster. Foto: imago images / Nordphoto

Jan Josef Liefers: „Letzter Drehtag – letzter Tatort?“

Dazu postet Jan Josef Liefers die Worte „Bye bye bye, Boerne, bye bye. Letzter Drehtag – letzter Tatort?“ Das kann doch eigentlich nichts anderes als sein Ausscheiden aus der „Tatort“-Serie bedeuten?!?

Große Traurigkeit bei Tatort-Fans

Seine Fans sind unglaublich traurig. Sie schreiben:

„Boerne kann doch gar nicht sterben. Er ist doch ein Gott.“

„Tu uns das nicht an. Wir brauchen den Boerne und den Tatort aus Münster noch ein Weilchen.“

„Oh nein!!! Das darf nicht sein...“

„Das geht gar nicht!!! Dann schau ich keinen Tatort mehr...so!!!“

„Wie letzter Tatort, für dieses Jahr ist ja ok, aber für alle Zeiten? Das wäre ne Katastrophe. Bloß nicht.“

Bisher hat der „Tatort“-Professor sich noch nicht weiter zu dem Video geäußert. Die Fans hoffen, dass er sich nur für dieses Jahr verabschiedet und 2020 wieder zwei Mal beim „Tatort“ Fälle löst.

Tatort aus Münster mit Boerne und Thiel lief schon 36 Mal

Schon 36 Mal gingen Thiel und Boerne in Münster auf Mörderjagd. Mit dem Start des Münster-„Tatorts“ wurden in der Geschichte der beliebten Krimireihe erstmals Klamauk-Elemente beigemischt. Bei den Zuschauern kam es gut an, Boerne und Thiel brachen mit den Jahren die Zuschauerrekorde.

Höhepunkt war die Folge "Fangschuss" im Jahr 2017. 14,5 Millionen Zuschauer verfolgen den Fall an den Fernsehgeräten. Damit brachen die Münsteraner noch einmal ihren eigenen Zuschauerrekord.

Das waren die erfolgreichsten Münster-„Tatorte“

Fangschuss (April 2017) – 14,56 Mio. Zuschauer Schwanensee (November 2015) – 13,63 Mio. Zuschauer Spieglein, Spieglein (März 2019) – 13,58 Mio. Zuschauer Feierstunde (September 2016) – 13, 31 Mio. Zuschauer Mord ist die beste Medizin (September 2014) – 13,13 Mio Zuschauer

Der nächste „Tatort“ läuft am Sonntag, 15. Dezember, um 20.15 Uhr in der ARD. In Kiel nimmt Borowski die Ermittlungen auf. Die nächste Folge aus Münster mit Jan Josef Liefers als Professor Boerne läuft dann eine Woche später: am Sonntag, 22. Dezember, um 20.15 Uhr in der ARD.