„Tatort“ fliegt am Sonntag aus dem Programm: Krimi-Fans müssen umdenken

Sonntag ist „Tatort“-Tag. So kennt man es bereits seit frühester Kindheit aus vielen Wohnzimmern der Republik. Um Punkt 20.15 Uhr versammelte sich die Familie im Wohnzimmer und im TV ermittelten Schimanski, Trimmel und Co.

In vielen Familien ist es auch heute noch so. Bloß, dass die Kommissare und Kommissarinnen der ARD-Krimireihe heute nicht mehr Schimanski heißen, sondern Thiel, Boerne oder Faber. Der „Tatort“ ist aber, und das sieht man an den Quoten deutlich, noch immer der beliebteste TV-Krimi der Deutschen. Und so dürfte am Sonntag (12. November) ein klein wenig enttäuschtes Raunen durch die Wohnzimmer schallen, wenn um 20.15 Uhr klar wird, dass die ARD keinen neuen „Tatort“ zeigt.

Kein „Tatort“ am Sonntag (12. November 2023)

Der Kultkrimi macht mal wieder Platz für eine neue Ausgabe des „Polizeiruf 110“. „Cottbus Kopflos“, so der Titel des neuen Filmes. Einen Tag nach Start der Fastnachtssaison ermitteln Kriminalkommissar Vincent Ross (gespielt von André Kaczmarcyk) und seine Cottbuser Kollegin Alexandra Luschke (Gisa Flake) im Fall des getöteten Jurek Bukol (gespielt von Sigi Polap). Der Motivwagen-Bauer wird kurz vor Start des Cottbuser Karnevals tot in seiner Werkstatt aufgefunden. Problem: Jurek Bukol galt allgemein als Querulant und legte sich des Öfteren mit seinen Mitmenschen an.

„Der Fall führt Ross und Luschke in eine Welt aus gegenseitigen Abhängigkeiten, Begünstigungen und ominösen Machenschaften – und das mitten in der Karnevalszeit“, heißt es von der ARD.

Bereits eine Woche später dürfen sich die ARD-Zuschauer dann aber auch wieder auf einen neuen „Tatort“ freuen. In „Vergebung“ ermitteln am 19. November 2023 die Stuttgarter Kommissare Lannert und Bootz im Fall einer angeschwemmten Leiche. Problematisch: Während der Ermittlungen kommt der Verdacht auf, das ausgerechnet Gerichtsmediziner Vogt Informationen zurückhält.