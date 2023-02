„Tatort“-Star gewinnt Sat.1-Promibacken – „Das war mein Trick“

Wochenlang backen die berühmten Kandidaten im großen Sat.1-Promibacken um den Sieg. Knifflige Rezepte, großer Zeitdruck und der stetige Perfektionsdrang: Die Show verlangt den Prominenten einiges ab. Unter anderem möchte sich auch ein „Tatort“-Star den Titel holen.

In einem spannenden Finale liefern sich Moderator Jochen Schropp, Schauspieler Kai Schumann und Sportler Philipp Boy das Battle um den goldenen Cupcake. Zum ersten Mal in der Geschichte der Sendung stehen drei Männer im Finale. Letztendlich nimmt der „Tatort“-Star den Sieg mit nach Hause.

„Tatort“-Star Kai Schumann gewinnt als erster veganer Bäcker

Schon bei den Zuschauern sorgte der „Tatort“-Schauspieler mit seinen vegane Leckerein für großes Staunen. Vor allem die Herausforderung mit Ersatzprodukten zu arbeiten, schätzen die Fans der Show. Dementsprechend stolz ist auch Kai Schumann selber darüber, dass er der Gewinner 2023 ist.

„Ich bin überwältigt! Das hätte ich mir nicht träumen lassen. Und ich bin so froh, dass ich zeigen konnte, dass veganes Backen lecker und auf höchstem Niveau gelingen kann“, sagt er in einem Sat.1-Interview. Seine Konkurrenten freuen sich natürlich für den 46-Jährigen und fallen ihm nach der Verkündung direkt in die Arme.

„Tatort“-Star Kai Schumann verrät seinen Trick

Doch wie hat er Schauspieler es bis auf den ersten Platz geschafft? Sein Geheimrezept würden sicherlich gerne einige wissen. Wie gut, dass er es im Interview auch gleich verrät: „Es war absolut großartig mit diesen zwei tollen Männern im Finale zu stehen. Jochen und Phillip haben konstant auf einem extrem hohen Level gebacken und ich bin einfach nie Letzter geworden. Das war mein Trick.“

Letztendlich hat der „Tatort“-Star einfach Glück gehabt, wie er selber betont: „Ich würde daraus aber keine besondere Aussage ableiten wollen, außer, dass es Spaß gemacht und jede und jeder, die oder der ging, schmerzlich vermisst wurde. Das Finale wird purer Nervenkitzel.“

