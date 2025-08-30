„Tatort“-Star Richy Müller packt aus – „Fast 200.000 Mark Schulden“

Schauspieler Hans-Jürgen Müller, besser bekannt als Richy Müller, gehört zur deutschen Schauspiel-Elite. Als „Tatort“-Kommissar Thorsten Lannert begeistert er die Zuschauer bereits seit 2008.

Doch im Laufe seiner Karriere musste er viele Hürden überwinden. Das betonte der „Tatort“-Star im „SWR4 Promitalk“ mit Moderator Jörg Assenheimer. Dort sprach er unter anderem über seinen beruflichen Werdegang, Rückschläge und sein Lebensmotto.

„Tatort“-Star spricht offen über Schulden

„Lieber Miese auf dem Konto, als Miese auf der Seele“, lautet Richy Müllers Leitsatz. Dieses Prinzip prägte seinen Karriereweg. Er betonte, dass er Jobs ablehnte, wenn sie nicht mit seinem Gewissen vereinbar waren. Dadurch verdiente er oft wenig, blieb aber seinem Anspruch treu.

Einfluss auf seinen Lebensweg hatte seine schwierige finanzielle Situation in den 1980er-Jahren. „Ich hatte Ende der 80er fast 200.000 Mark Schulden“, so der Schauspieler im Podcast. Trotz dieser Belastung blieb er seiner Linie treu und entschied sich gegen lukrative Projekte, die ihm nicht zusagten.

„Tatort“-Star über „Traumschiff“-Rolle

Um sich finanziell über Wasser zu halten, nahm er vereinzelte Angebote wahr, wie beispielsweise eine Rolle bei „Das Traumschiff“ im Jahr 1983. Diese Jobs brachten ihm notwendige Kontakte, erzählt er. Seine Karriere bekam schließlich neuen Schwung. Dank einer Rolle in einer ZDF-Serie konnte er wieder finanziellen Grundstock aufbauen.

Mit Anfang der 90er fand Richy Müller schließlich zu mehr Stabilität und Popularität. Sein späterer „Tatort“-Erfolg spiegelt vor allem die Konsequenz und Prinzipientreue wider, die ihn auszeichnen. Seine Haltung, Jobs abzulehnen, die nicht seinen Werten entsprachen, prägt ihn bis heute.

