Freddy Schenk: Letzte „Tatort“-Ausgabe bestätigt jeden Verdacht

Der „Tatort“ gehört seit 1970 zum deutschen Kulturgut. Egal ob in Münster, Dresden oder Ludwigshafen – fast überall wird fleißig ermittelt. An diesem Sonntag (9. März) entführte der Kult-Krimi seine Zuschauer nach Köln. Die Ermittler tauchten in der Folge „Colonius“ in die Techno-Welt der 90er ein und gingen auf spannende Spurensuche in Köln. Und das Erfolgsrezept ging auf!

Mit satten 31 Prozent Marktanteil ließ der Tatort laut dem Branchenmagazin „DWDL“ die Konkurrenz im Dunkeln stehen. Fast 8,8 Millionen Krimi-Fans saßen gebannt vor den Bildschirmen. Auch die jungen Zuschauer waren begeistert: 24,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Eine klare Ansage an die Konkurrenz!

„Tatort“ feiert TV-Triumph!

ProSieben musste sich mit „Wer stiehlt mir die Show?“ geschlagen geben. Trotz solider 16,5 Prozent bei den Jüngeren, blieb der Sender hinter der ARD zurück. Trotzdem: Die „Simpsons“ sorgten später für Gelächter und starke Quoten mit ihren X-Rated-Folgen. RTL hatte dagegen einen schweren Abend.

Der Spielfilm „Shotgun Wedding“ floppte mit nur sieben Prozent Marktanteil. „Stern TV am Sonntag“ machte es nicht besser und fiel auf 5,3 Prozent. Autsch! Das ZDF punktete mit „Frühling“ und holte 5,62 Millionen Zuschauer zur Primetime. Simone Thomalla und Co. sicherten sich 19,8 Prozent Marktanteil. Auch „Terra X“ über Ägypten glänzte mit 10,4 Prozent bei den Jüngeren.

Die ARD zeigt den „Tatort“ immer sonntags zur besten Sendezeit. Sendung verpasst? Kein Problem! Alle Folgen können Fans ganz bequem von der Couch aus in der ARD-Mediathek nachholen.