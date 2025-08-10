Ex-„Tatort“-Star spricht Klartext über sein Serien-Aus – und nennt die Gründe

Der Schauspieler Oliver Mommsen verabschiedete sich 2019 nach 18 Jahren von seiner Rolle im „Tatort“. Als Kommissar Nils Stedefreund prägte er die Bremen-Ausgabe der beliebten ARD-Krimiserie.

Der Leinwandstar hat inzwischen mit seiner Zeit im „Tatort“ abgeschlossen, wie er in einem „t-online“-Interview verrät.

Abschied vom „Tatort“ aus persönlichen Gründen

Mommsen erklärt, warum er ausstieg: „Ich habe gemerkt, dass ich zu selbstgefällig wurde und mich plötzlich Sachen genervt haben.“ Außerdem störte ihn, dass die Öffentlichkeit ihn nur noch mit seiner „Tatort“-Rolle wahrnahm und selten als vielseitigen Schauspieler.

Das Kult-Format überstrahlte seine anderen Projekte. „Obwohl ich währenddessen wahnsinnig viel anderes gemacht habe, war der ‚Tatort‘ so dominant.“ Diese starke Präsenz machte ihm den Abschied von der Serie notwendig. Aktuell steht Mommsen auf der Theaterbühne.

Er gewährt offene Einblicke in sein damaliges Gefühlsleben

Die permanente Aufmerksamkeit und Kritik am „Tatort“ belasteten ihn ebenfalls. Die Rolle loszulassen, empfand der Schauspieler als „eine Art Befreiung“. Doch er betont auch gegenüber „t-online“, dass ihm der „Tatort“-Job viele schöne Begegnungen und besondere Momente ermöglicht hat.

Sein Rückblick zeigt gemischte Gefühle: „Es kamen Tränen, weil einfach eine unglaublich schöne Zeit zu Ende ging.“

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.