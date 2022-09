„Tatort“: Zuschauer platzt endgültig der Kragen -„Kann man sich wirklich sparen“

Ein neuer „Tatort“, ein neuer Shitstorm. Einige Zuschauer gehen aufgrund des ARD-Krimis vom Sonntag auf die Barrikaden. Es handelt sich um den Fall aus Wiesbaden vom 25. September.

Auf Facebook werden bei einer Umfrage der ARD zahlreiche Stimmen laut, die den neuen „Tatort“ so gar nicht gut fanden. Und manche Zuschauer gehen sogar noch weiter.

„Tatort“-Zuschauer sprechen von Boykott

Einige der Zuschauer waren so enttäuscht von dem Krimi aus Wiesbaden, dass sie sogar davon sprechen, die Sendung in Zukunft gar nicht mehr zu schauen. Und allgemein ist das Stimmungsbild nicht gerade heiter bis fröhlich. Auf Facebook ruft die ARD die Nutzer auf, den Tatort „Murot und das Gesetz des Karma“ mit Schulnoten von eins bis sechs zu bewerten. Am Ende fällt der Klassenspiegel alles andere als gut aus.

Das ist der „Tatort“ in der ARD:

Die Filme werden sonntags um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt

Es gibt mehrere Ermittlerteams an unterschiedlichen Standorten, die sich abwechseln

Viele der bereits ausgestrahlten Folgen können in der ARD-Mediathek abgerufen werden

Zu den erfolgreichsten Ermittlerteams gehören die NRW-Kommissare aus Münster und Köln

„Tatort“-Zuschauer fällen hartes Urteil

Dass die Fälle nicht immer bei jedem gut ankommen können, ist klar. Mal passt dem Einen die Geschichte nicht, der Andere meckert über die Besetzung der Schauspieler und ein Dritter mag die Musik nicht. Und einige Leute wenden sich nun endgültig von den ARD-Krimis ab. Hier ein Auszug der negativen Kommentare zum neusten „Tatort“:

„Sorry, aber Tatort ist generell ein Auslaufmodell. Es gibt wohl offensichtlich keine Autoren mehr, die spannende Drehbücher schreiben können.“

Langatmig, schade, keine Wiesbadener Szenen, langweilige Dialoge, ohne Humor. Ist Murot nun der Vater, in der Langeweile des Ganzen untergegangen.“

„Seit langem Mal kurz reingeschaut. Spannung allerdings vergeblich gesehen. Muss ich Sonntags nicht mehr haben.“

„Ich bin sehr enttäuscht. Die anderen Murot-Fälle haben mir immer gefallen.“

„Langweilig bis zum bitteren Ende!! Kann man sich wirklich sparen.“

„Nach langer Zeit wieder Tatort gesehen, aber Zeitverschwendung. Auf jeden Fall der letzte Tatort für immer.“

Allerdings rechnen nicht alle Zuschauer so mit dem Wiesbadener Fall ab. Einige sind auch positiv überrascht und geben dem Fall die Note gut. Ein Fan schreibt beispielsweise: „Mir hat dieser Tatort sehr gut gefallen! Mal was ganz anderes. Nicht immer böse Jungs, sondern mal zwei völlig unerschrockene und schlaue Mädels!“. Ein anderer schließt sich an: „Gute Gastschauspieler, sehr gutes Tatortteam, und endlich mal ein Fall, der nicht in den Schmuddelecken der Städte handelte“.

Bereits vor der Ausstrahlung des Falls aus Wiesbaden waren die Tatort-Zuschauer außer sich vor Wut.