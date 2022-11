„Tatort“: Zuschauer haben dringende Bitte an ARD – „Ich hoffe, dass sich das wieder ändert“

Am Samstag war er noch in der ARD-Spielshow „Klein gegen Groß“ zu sehen, am Sonntag , den 13. November zeigt er sich schon beim nächsten Fall im „Tatort“. Jan Josef Liefers ermittelt in seiner Rolle des Rechtsmediziners Prof. Dr. Karl-Friedrich Boerne wieder in Münster.

Und schon kurz nach der Ankündigung der neuen „Tatort“-Episode „Ein Freund, ein guter Freund“ haben die ARD-Zuschauer nur eine dringende Bitte an den Sender.

„Tatort“: Zuschauer haben Bitte zur Münster-Episode

Bereits seit 2002 stehen Prahl (Kriminalhauptkommissar Frank Thiel) und Liefers als Ermittlerduo Thiel und Boerne gemeinsam vor der Kamera. Im Januar 2022 feierte die „Tatort“-Reihe aus Münster ihr 20-jähriges Jubiläum. Und eigentlich gehört sie zu den beliebtesten bei den Krimi-Fans.

Doch die letzten Folgen schienen bei einigen Zuschauern nicht mehr ganz so gut anzukommen wie eh und je. Sie haben deshalb nun eine große Bitte an die Verantwortlichen. So schreibt ein Facebook-Nutzer: „Allgemein hat die Qualität der letzten Tatorte nachgelassen. Ich hoffe auch, dass sich das wieder ändert. Der letzte ging ja schon wieder…“

Tatort Münster: Thiel und Boerne. Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Weitere Kommentare dieser Art lauten im Netz:

„Ich liebe den Münster Tatort, nur die letzten zwei waren Schrott, hoffentlich ist der Neue besser.“

„Bin immer ein großer Fan gewesen, aber die letzten Tatorte aus Münster fand ich eher langweilig und enttäuschend. Mal schauen, ob es sich wieder lohnt, denn es sind großartige Schauspieler.“

„Mein Lieblings-Tatort und ich hoffe das es nicht wieder solch ein schlechter Klamauk wird wie letztes Mal, sondern kehrt wieder mit niveauvollem Krimi zurück, welcher gespickt ist mit überlegt eingesetzten Humor!“

Immerhin sind sich die meisten Zuschauer einig, wenn es um das Ermittlerteam Thiel und Boerne geht. Eine Userin schreibt: „Ich freue mich schon auf die beiden und den Fall! Da kann man wenigstens auch immer mal lachen bei aller Ernsthaftigkeit des Lebens!“

„Tatort“ Münster: Infos zur neuen Folge

Und darum geht’s in „Ein Freund, ein guter Freund“:

Der Anwalt Nikolas Weber wird von einem unzufriedenen Mandanten bedroht. Als Kommissar Thiel am nächsten Tag den plötzlichen Mord am Anwalt aufklären soll, gerät sein Mandant Nino Agostini (ein Mafiaboss) unter Mordverdacht.

Den neuen „Tatort“ aus Münster kannst du am Sonntagabend um 20.15 Uhr in der ARD sehen.