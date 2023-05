„Tatort“: Krimi-Fans können es kaum glauben – die letzte Folge naht

Ein Sonntag ohne neuen „Tatort“? Das können sich viele Krimi-Fans nur ganz schwer vorstellen. Doch schon bald ist es so weit und ARD-Zuschauer gucken in die Röhre.

Genauer gesagt am 18. Juni. Der letzte neue „Tatort“ vor der Pause kommt aus Stuttgart („Tatort: Die Nacht der Kommissare“). Auf Nachfrage der „Augsburger Allgemeinen“ teilten die Macher mit, dass die diesjährige Sommerpause zehn Wochen dauern wird.

„Tatort“ zeigt schon jetzt eine Wiederholung

Am 27. August geht es dann mit einer Erstausstrahlung weiter. Welche Folge dann zu sehen sein wird, möchte der Sender voraussichtlich erst sechs Wochen vorher bekanntgeben. Doch „Tatort“-Fans müssen schon am Sonntag (28. Mai) ganz stark sein.

+++ARD ändert das Programm – „Tatort“-Fans werden enttäuscht sein+++

Dann wird kein neuer Krimi gezeigt, sondern stattdessen die bekannte Episode „Rhythm and Love“ aus Münster. Diesen gab es bereits vor zwei Jahren. Dafür zeigt der Sender am Pfingstmontag einen neuen „Tatort“. Im Fall „Azra“ ermitteln Bibi Fellner und Moritz Eisner in Wien, wie der „Tatort“ auf seiner Facebook-Seite verkündete.

Münster-„Tatort“ spaltet die Gemüter

Und dass am Sonntag eine Münsteraner Wiederholung läuft, kommt nicht bei allen Fans gut an. „Pfingstsonntag also der Quatsch Comedy Club aus Münster, der sich ‚Tatort‘ nennt. Na dann, gute Unterhaltung“, „Ein richtiger ‚Tatort‘ kommt erst Morgen! Heut ist wieder Komödiantenstadl, da wird der Umwelt geholfen und Strom gespart“ und „Ok, dann weiß ich also schon mal, was ich mir heute Abend NICHT anschauen werde. Münsteraner ‚Tatort‘ ist für mich ein No Go. Furchtbar dieser Liefers!“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte unter dem Beitrag.

Doch es gibt auch einige Zuschauer, die sich auf die Münster-Wiederholung freuen. „Eine Wiederholung. Aber okay. Ich freu mich darauf“ und „Ist zwar eine Wiederholung, aber egal. Münster kann man immer wieder anschauen“, schreiben beispielsweise zwei Zuschauer in den sozialen Netzwerken. Am Ende bleibt der „Tatort“ wohl immer Geschmackssache.