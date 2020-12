Jan Josef Liefers plant den nächsten großen TV-Hit! Doch der hat nichts mit dem „Tatort“ in Münster zu tun.

„Tatort“-Star Jan Josef Liefers erfüllt sich Herzenswunsch – DAS will er im ZDF zeigen

Normalerweise ermittelt Jan Josef Liefers für den „Tatort“ in Münster. Wenn er aber mal nicht in die Rolle des Gerichtsmediziners Prof. Dr. Karl-Friedrich Boerne schlüpft, überlegt der Schauspieler sich bereits den nächsten TV-Hit.

Das neuste Projekt des „Tatort“-Stars soll jedoch nicht in der ARD ausgestrahlt werden.

„Tatort“-Schauspieler will Film über Erich Honecker drehen

Jan Josef Liefers liebt seinen Job als „Tatort“-Pathologe, doch mit seinem nächsten Film will sich der Schauspieler einen wahren Herzenswunsch erfüllen. Wie „Bild“ berichtet, handelt es sich dabei um die Verfilmung von Erich Honeckers (†81) Flucht.

Dieser suchte am 30. Januar 1990, nachdem er gestürzt worden war, Zuflucht bei einem Pastor in Brandenburg. Besonders ironisch dabei: In seiner Zeit als DDR-Staatschef ließ Honecker Gotteshäuser überwachen.

Erich Honecker war von 1971 bis 1989 Generalsekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Foto: picture alliance/dpa

Das ist der „Tatort“:

Der 'Tatort' ist eine Kriminalfilm-Reihe, deren Ausstrahlung 1970 im westdeutschen Fernsehen begann

Bislang erschienen über 1100 Tatort-Filme

In den ersten Jahren erschien durchschnittlich ein neuer Film pro Monat

Ab den frühen 1990er Jahren erhöhte sich die Häufigkeit der Erstsendungen und liegt mittlerweile bei etwa 35 pro Jahr

Die Filme sind in der Mediathek der ARD abrufbar

„Tatort“-Star Jan Josef Liefers plant „Thriller mit Honecker“

Für die ZDF-Produktion soll Liefers ausnahmsweise nicht vor, sondern hinter der Kamera stehen. Der Filmdreh soll „Bild“ zufolge schon im März 2021 starten.

Auch wenn das ZDF noch nicht allzu viel preisgeben darf, verriet der Sendersprecher auf Anfrage der Boulevardzeitung: „Wir können bestätigen, dass wir gemeinsam mit 'Radio Doria Film' solch einen Stoff entwickeln.“ Zufälligerweise lautet der Name von Jan Josef Liefers' Band ebenfalls „Radio Doria“. Die Zuschauer dürften sich auf einen „Thriller mit Honecker“ freuen, wie der Sprecher preisgab.

„Tatort“ am Sonntag: Boerne & Thiel reisen ins Mittelalter

Die Idee zu diesem Film sei schon seit mehreren Jahren ein Herzensprojekt von Jan Josef Liefers. Nun kann er ihn endlich in die Tat umsetzen.

Gemeinsam mit Axel Prahl ist Jan Josef Liefers am Sonntagabend wieder im „Tatort“ aus Münster zu sehen. Foto: picture alliance/dpa

Doch bevor es soweit ist, dürfen wir uns erstmal auf den nächsten Fall von Boerne und Thiel freuen. Am Sonntagabend ermitteln sie in einem „Freizeitpark für Mittelalterfreaks“. Ob sie dabei genauso beeindruckende Einschaltquoten erzielen können wie im November?

Der „Tatort: Es lebe der König!“ läuft am 13. Dezember um 20.15 Uhr im Ersten.