Tatort Münster (ARD): Hast du DIESES Detail gesehen? Es erinnert doch an...

Sonntagabend um 20.15 Uhr flimmert in vielen Wohnzimmern Deutschlands der Tatort über die Fernseher. Zu einem der Beliebtesten zählt der Tatort Münster rund um Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) und Rechtsmediziner Karl-Friedrich Boerne (Jan Joseph Liefers).

Die ulkige und besondere Art Boernes im Tatort Münster ist es, was viele Zuschauer begeistert. Aber wieso ist der Rechtsmediziner eigentlich so wie er ist? Genau die Frage hat sich auch der Drehbuch-Autor des aktuellen Tatorts, Thorsten Wettcke, gestellt.

+++ Tatort in Dortmund: Krimi-Hammer! TV-Macher haben DIESE geniale Idee +++

Wie er im Interview mit ntv erklärt, soll dieses Geheimnis im neuesten Tatort gelüftet werden.

Tatort Münster: Unglaubliches Geheimnis gelüftet

In dem aktuellen Tatort Münster „Lakritz“ versucht das Ermittlerteam, den Mörder des Münsteraner Wochenmarktleiters zu finden. Dabei begibt sich vor allem Boerne auf eine Reise in seine Vergangenheit. Während der Ermittlungen in einer Lakritzmanufaktur trifft er nämlich auf seine erste große Liebe Monika.

Es ist wieder so weit! Thiel und Boerne ermitteln heute Abend in einem brandneuen #Tatort! Mehr zu "Lakritz": https://t.co/bJvVK5GXBR pic.twitter.com/XpC0l3BlK9 — Tatort (@Tatort) November 3, 2019

Dieser sollte der kleine Boerne als Jugendlicher Nachhilfe geben. Da sie sich jedoch vor dem Unterricht drücken und lieber mit einem anderen Jungen Ausflüge machen wollte, ließ sich Monika etwas einfallen, um Boerne zu bestechen: Sie zeigte ihm einfach ihre Brüste.

Erfahrungen in Lakritzmanufaktur erinnern an berühmte Szene aus Comic

Der Lakritz-Geruch in der Manufaktur bringt all diese Erinnerungen der Jugend zurück. Drehbuchautor Thorsten Wettcke fragte sich beim Schreiben laut ntv: „Gab es ein Ereignis in seinem Leben, das ihn zu diesem liebenswert-narzisstischen Ekelpaket werden ließ? Beim Nachdenken darüber kam mir Obelix in den Sinn, der als Kind in den Zaubertrank fiel und dadurch übermenschliche Kräfte entwickelte.“

Die Erlebnisse in der Lakritzmanufaktur sollen für Boerne das Äquivalent von Obelix´ Zaubertrankunfall sein.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Tatort (ARD): Fans rätseln über heftigen Fall – DIESES Detail hat niemand bemerkt

• Top-News des Tages:

Kreuzfahrt: Neues Schiff läuft vom Stapel – unglaublich, was darauf gebaut wurde

Helene Fischer öffentlich gedemütigt – wieso tut ER ihr das an?

-------------------------------------

Deswegen ist Boerne so wie er ist

Auch wenn der Zaubertrank in den Comics eine größere Rolle spielt als die Erinnerungen von Boerne im Tatort hofft Wettcke, dass sie einige Erklärungen liefern. Gegenüber ntv erzählt er: „Dennoch erklärt er hoffentlich ein für allemal, warum aus dem kleinen und etwas rundlichen Karl-Friedrich nichts anderes werden konnte, als der genialste und unfehlbarste Gerichtsmediziner Deutschlands, ach was, des ganzen Universums."

+++ „Tatort“ (ARD): Letzter Fall aus Luzern – hast du DIESES Detail bemerkt? +++

Ob Boerne und Thiel den Fall am Ende lösen können und Boernes Jugendliebe etwas mit dem Mord zu tun hat, kannst du am Sonntagabend um 20.15 Uhr im Ersten erfahren. (lmd)