„Tatort“ aus Münster: Das siehst du sonst nie! ARD gibt Fans exklusive Einblicke – „Mehr davon bitte!“

Sonntagabend ist „Tatort“-Zeit! Viele Zuschauer des Kult-Krimis freuen sich besonders, denn der „Tatort“ (ARD) aus Münster zählt zu den beliebtesten.

Diesen Sonntag ist es wieder so weit, Kommissar Thiel und Professor Boerne aus Münster nehmen die Ermittlungen auf. Vorab hat die ARD schon eine besondere Überraschung für die Fans des „Tatort“: Der Sender zeigt Szenen, die es nicht in den Film geschafft haben, um den Zuschauern das Warten auf die neue Folge zu verkürzen.

„Tatort“ (ARD) aus Münster: Einblicke hinter die Kulissen

Es sind spannende Einblicke hinter die Kulissen, sie zeigen die Dreharbeiten für den „Tatort“.

Den Fans gefällt's! Eine Auswahl an Kommentaren:

Ich freu mich auf heute Abend, endlich wieder was gescheites im TV!!

So wunderbar ich freue mich schon riesig auf morgen ihr seid die allerbesten

Einfach nur herrlich, zurücklehnen, entspannen und einen super tollen Tatort schauen.Ich freue mich auf das gesamte Team.

Was freu ich mich auf die Beiden

Mehr davon bitte!

Neuer „Tatort“ ist nichts für schwache Nerven

Der neue „Tatort“ aus Münster mit dem Titel „Limbus“ ist nichts für schwache Nerven. Ausgerechnet Zuschauer-Liebling Professor Karl-Friedrich Boerne hat auf dem Weg in den Urlaub einen schweren Autounfall. Die Ärzte kämpfen um sein Leben.

„Tatort“ (ARD) aus Münster: Professor Boerne kämpft um sein Leben. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Kommissar Frank Thiel kommt die ganze Sache komisch vor - er hat den schrecklichen Verdacht, dass es sich nicht um einen Autounfall, sondern um einen Mordversuch handeln könnte!

Mordversuch an „Tatort“-Zuschauerliebling?

Die Staatsanwaltschaft verbietet ihm, Ermittlungen in dem Fall aufzunehmen. Doch wer den Polizisten kennt, der weiß, dass ihn das nicht davon abhalten wird, der Sache auf den Grund zu gehen. (cs)

Der „Tatort“ aus Münster läuft am Sonntagabend um 20.15 Uhr in der ARD. Nach der Ausstrahlung im TV kannst du „Limbus“ auch in der Mediathek anschauen.