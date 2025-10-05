Neuer „Tatort“-Star über Karriere-Start: „Hat mich bewusst dahin geführt“

Carlo Ljubek ist als vielseitiger Schauspieler aus Film und Fernsehen bekannt. Bald geht der 49-Jährige ganz neue Wege. So wird er in einer Rolle beim Münchner „Tatort“ zu sehen sein.

In einem Interview mit „Bunte“ spricht der Schauspieler über seine Kindheit, seine Eltern und seinen unaufhaltsamen Optimismus.

„Tatort“-Star Ljubek: Fast hätte er einen anderen Weg eingeschlagen

In der ARD-Reihe „David und Goliath“ spielt Ljubek einen Chefarzt, der unter dem Druck des Systems fast zerbricht. Eine Rolle, die die Themen Erschöpfung und Stress zentral thematisiert.

„Ärzte sollen funktionieren – selbst unter enormen Druck. Erschöpfung wird verdrängt, bis sie sich in Burnout Bahn bricht – so wie es meiner Figur Dr. Schultholz ergeht“, erklärt der Schauspieler.

Das Überraschende? Der neue „Tatort“-Schauspieler hätte beinahe selbst diesen beruflichen Weg eingeschlagen. Seine Mutter war 45 Jahre lang OP-Schwester. Doch Ljubek verfolgte neben seiner Passion für den Fußball beim TSV 1860 München schlussendlich andere Ziele.

Seine Eltern ebneten ihm den Weg

„Ich bin mir nicht sicher, ob ich dem Beruf standgehalten hätte“, merkt er im „Bunte“-Interview an. Stattdessen widmete sich der 49-Jährige der Schauspielkunst. „Ich habe nach einem Platz gesucht, an dem man sich aufgehoben fühlt, so wie beim Mannschaftssport. Das hat mich unbewusst dahin geführt“, erklärt Ljubek.

Geboren in Bocholt, aufgewachsen später in München, wurde er in jungen Jahren besonders durch die Erfahrungen seiner Eltern geprägt. Beide kamen aus Kroatien nach Deutschland – ohne Sprachkenntnisse, aber mit großem Willen.

Ab 2026 das erste Mal in der ARD zu sehen

Ljubek beschreibt, dass er ihnen seinen Kampfgeist und sein Durchhaltevermögen verdankt. Diese Gefühle treiben ihn bis heute an. Seine Heimat München ist nun auch der Ort, an dem er für die „Tatort“-Episoden vor der ARD-Kamera steht.

„Ich liebe die Herzlichkeit der Menschen“, schwärmt er von München. Es bleibt spannend, wie herzlich sein Seriencharakter Nikola Buvak sein wird. Ab 2026 können sich die eingefleischten „Tatort“-Zuschauer ein Bild von Ljubek machen und ihn bei spannenden Kriminalfällen verfolgen.