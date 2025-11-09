„Tatort“-Zuschauer vor Ludwigshafen-Krimi deutlich: „Habt ihr Angst um eure Einschaltquoten?“

Es ist Sonntag. Und Sonntag ist bekanntlich „Tatort“-Tag. Und so dürfen am 9. November 2025 wieder die Kommissarinnen Lena Odenthal (gespielt von Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (gespielt von Lisa Bitter) ermitteln. Und das in einem wahrlich erschreckenden Fall.

So geht es im „Tatort: Mike & Nisha“ um ebenjenes Paar. Mike stellt Nisha nämlich seinen Eltern vor. Doch das Treffen gestaltet sich als mühselig, ja gar feindselig. Als das Paar dann noch von Hochzeitsplänen und Schwangerschaft berichtet, eskaliert die Lage. Plötzlich stehen Mike und Nisha im elterlichen Wohnzimmer vor zwei Leichen. Panisch versuchen sie die Tat zu vertuschen. Doch das ist in dem ruhigen Ludwigshafener Vorort kaum möglich.

Neuer „Tatort“ kommt aus Ludwigshafen

Ein Fall, auf den man sich freuen kann. Auch wenn es manche Zuschauer wohl gar nicht mehr aushalten können. So kommt auf der Instagramseite des „Tatort“ eine durchaus interessante Frage auf. „Warum werden die Folgen eigentlich nicht vorab in der Mediathek der ARD veröffentlicht, wie es bei anderen Filmen und Serien der Fall ist? Habt Ihr Angst um eure Einschaltquoten?“, schreibt da eine Zuschauerin.

Sie hat recht, die Filme werden tatsächlich nicht vorab veröffentlicht. Dabei ist das bei vielen anderen Formaten mittlerweile ganz normal. Auch bei anderen Sendern ist dies nicht unüblich. Das ZDF beispielsweise zeigt die neuen Folgen des „Traumschiff“ oder auch seiner Erfolgsserie „Bares für Rares“ immer wieder deutlich vor der linearen Ausstrahlung im TV.

Dennoch ist die Vorfreude auf den Film ungebrochen. „Freue mich riesig. Lena ist die Beste. Mit Frau Stern mittlerweile ein super Team“, heißt es beispielsweise bei Facebook. Und ein anderer „Tatort“-Fan ergänzt: „Schaue ich mir sehr gerne an. Ich freue mich auf das Team.“

Die ARD zeigt den neuen „Tatort: Mike & Nisha“ am Sonntagabend (9. November 2025) um 20.15 Uhr im TV.