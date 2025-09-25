„Tatort“-Star trauert um Schwester – „Herzstillstand. Einfach so“

Die Schauspielerin Michelle Monballijn erlebt einen schweren Verlust. Ihre Schwester Aline starb völlig unerwartet an einem Herzstillstand. Für die Familie ist dieser plötzliche Tod ein kaum fassbarer Schicksalsschlag. Auf Instagram teilte die Schauspielerin ihre tiefe Trauer und sprach offen über ihre Gefühle.

Michelle Monballijn schrieb dort: „Ich habe soeben erfahren, dass meine liebste Schwester Aline verstorben ist. Herzstillstand. Einfach so. Die Ärzte konnten sie einfach nicht zurückholen.“ Besonders schwer wiegt die Tatsache, dass Aline einen achtjährigen Sohn zurücklässt. Michelle fügte hinzu: „Bitte betet für den Kleinen. Es zerreißt mir das Herz.“ Mehr Details gab sie bislang nicht bekannt.

Tatort-Star in Trauer

Die „Tatort“-Darstellerin betonte immer wieder, wie sehr ihr die Familie bedeutet. Auf Social Media zeigte sie häufig Momente mit ihren Liebsten. Mit ihrem Ex-Partner Joachim Masannek hat sie zwei Kinder. Zu einem Urlaubsfoto schrieb sie vor wenigen Wochen: „Beste Entscheidung für mich, Mama zu sein. Ich bekomme jetzt schon so viel Liebe zurück und bin so gern mit beiden Kids unterwegs.“

+++ TV-Enthüllung: SIE ist die Neue beim Münster-„Tatort“ +++

Der tragische Verlust trifft Michelle Monballijn in einer ohnehin schweren Phase. Erst Anfang September berichtete sie von einem gewaltsamen Angriff im Treppenhaus ihres Wohnhauses in Bernau. „Er hat mich an der Schulter gezogen und meinen Kopf zweimal gegen die Wand gestoßen“, sagte sie damals gegenüber „Bild“. Ihr Anwalt leitete rechtliche Schritte ein.

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:





Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.