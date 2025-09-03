„Tatort“-Star erlebt Horror-Angriff – jetzt ermittelt die Polizei

Die Schauspielerin Michelle Monballijn, bekannt aus „Tatort“ und dem „Sommerhaus der Stars“, wurde in ihrem Wohnhaus angegriffen. Ein Nachbar verletzte sie schwer, sie erlitt ein Schleudertrauma und eine Gehirnerschütterung. Monballijn musste drei Tage in einem Krankenhaus in Bernau behandelt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Schock im Haus: „Tatort“-Star attackiert

Monballijn berichtet gegenüber „Bild„, dass der Nachbar habe sie seit Wochen gestalkt. „Er geht auch in den Keller und riecht an meiner Wäsche.“ Am Freitag stellte er sie zur Rede, da er sich vom Lärm ihres Sohnes gestört fühlte. Der Konflikt eskalierte: Der Nachbar schrie sie an, beleidigte sie und stieß ihren Kopf gegen die Wand.

Die Polizei erhielt ihren Notruf und konnte den Nachbarn beruhigen. Die Beamten nahmen ihre Anzeige auf. Am Abend suchte die Ex-Frau von Mike Cees medizinische Hilfe, da Schwindel eintrat. Der Arzt diagnostizierte ein Schleudertrauma und eine Gehirnerschütterung. Sie musste zur Überwachung im Krankenhaus bleiben.

Sorge nach Klinikaufenthalt beim „Tatort“-Star

Am Montag wurde Monballijn entlassen, doch sie hat Angst vor weiteren Begegnungen. „Ich ziehe erst mal zu einer Freundin.“ Sie plant, eine einstweilige Verfügung durch ihren Anwalt zu erwirken. Dies soll den mutmaßlichen Täter fernhalten. Der Arztbrief wird in dem Verfahren als Beweis genutzt.

„Bild“ traf den Nachbarn wohl nach der schrecklichen Tat. Allerdings wollte er sich aber nicht zu den Vorwürfen äußern.

