„Tatort“-Star offen über „alles dicht machen“: „Reaktion war viel zu heftig“

Vor einigen Wochen taten sich einige Schauspieler zusammen und starteten die Aktion „alles dicht machen“. Auch ein Tatort-Star war mit dabei.

Die Aktion „alles dicht machen“ löste Ende April eine hitzige Debatte und viel mediales Aufsehen aus. Dabei kommentierten 50 Schauspieler und zwei Regisseure mit ironisch und satirischen Videos die Corona-Politik der Regierung in Deutschland. Auch die Berichterstattung der Medien zu dem Thema wurde in den Clips aufgegriffen.

Tatort-Star Meret Becker beteiligte sich an „alles dicht machen“ – und musste dafür viel Kritik einstecken. Foto: IMAGO / Stephan Wallocha

Ebenfalls mit dabei: Tatort-Star Meret Becker.

Tatort-Star packt im Interview aus

Und die packte jetzt in einem Interview mit der „Augsburger Allgemeine“ über die Aktion aus. „Die Reaktion war viel zu heftig. Aber es war fast zu befürchten. Deshalb gab es die Aktion ja letztendlich. Das ist so eine Art loop, eine Endlosschleife“, erklärt die „Tatort“-Darstellerin.

Von der Aktion habe sie sich langsam erholt. Ob sie nochmal an so etwas teilnehmen würde? „Nein. Ich finde es zwar gut und wichtig, dass etwas gemacht wurde, dazu stehe ich. Aber die Form war nicht meins“, verrät Meret Becker in dem Interview. Das Projekt fand sie jedoch trotzdem interessant. Heute würde sie lieber nur noch zuschauen, statt sich selbst zu beteiligen.

Tatort: Meret Becker hatte mit Missverständnissen gerechnet

Dass es zu Missverständnissen kommen könnte, damit hatte Meret Becker gerechnet und sich auch drauf vorbereiten. Dementsprechend schnell konnte sie auch reagieren und ihr Video entfernen lassen – dafür kassierte sie sogar fast einen noch größeren Shitstorm als für das Mitmachen selbst.

„Das waren schon alles viele interessante Gedankengänge, sehr lehrreich, und manchmal wusste ich nicht mehr, wo oben und unten ist. Es gab Verschwörungstheorien aller Art, von sämtlichen Seiten. Eine beteiligte Kollegin meinte, sie fühle sich wie in einem Lynch-Film“, erzählte der „Tatort“-Star der „Augsburger Allgemeine“.

