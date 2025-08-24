„Tatort“-Star Marion Mitterhammer in Trauer: „Ich weine jeden Tag um meinen Mann“

Große Liebe. Großer Schmerz. „Tatort“-Schauspielerin Marion Mitterhammer (60) trauert um ihren Mann, den Regisseur und Kameramann Hans-Günther Bücking.

Eigentlich wollte das Paar an ihrem 60. Geburtstag eine Heißluftballonfahrt machen. „Mein Mann hat Geburts- und Feiertage immer sehr zelebriert und alles liebevoll gestaltet“, erzählt die Schauspielerin im Gespräch mit „BUNTE“. Doch statt Freude herrschte Trauer. Denn ihr Hans starb bereits am 24. April im Alter von 73 Jahren.

„Wir waren gefühlt immer zusammen“

Vor 14 Jahren lernten sie sich kennen. Wenige Monate später heirateten sie. Es war Liebe auf den ersten Blick, und sie hielt bis zum Ende. „Wir waren gefühlt immer zusammen. Ich vermisse Hans unendlich. Ich trauere so, so sehr um ihn.“ Am Geburtstag kamen enge Freunde vorbei. Es gab Fisch, etwas Ablenkung. „Es war ein guter Tag, ich habe ihn gut hinter mich gebracht. Emotional sind solche Tage besonders schwierig.“

Bei Bücking war vor zwei Jahren Lungenkrebs diagnostiziert worden. Zwar hatte er Jahrzehnte nicht mehr geraucht, doch das Leben in den wilden 68ern hatte Spuren hinterlassen. Der Tumor war inoperabel. Die Chemotherapie schwächte ihn enorm.

Mitterhammer: „Aber Hans wollte nicht sterben. Er hätte so gerne noch gelebt. Er hat bis zum Schluss die Hoffnung nicht aufgegeben.“ Über Monate wurde er palliativ betreut. Beim Sterben war seine Frau an seiner Seite. „Das war ein lebensveränderndes Erlebnis für mich. Es war unfassbar friedlich.“

So groß die Trauer, so klar ihr Blick nach vorn. „Ich weine jeden Tag um ihn. Aber ich muss auch sagen, dass der Tod von Hans eine neue Energie in mir freigesetzt hat. Ich habe gespürt, wie endlich das Leben ist.“ Sie will sein letztes Filmprojekt beenden: ein Werk über die Schwester von Kaiserin Sisi. Außerdem plant sie Lesungen und neue Auftritte.