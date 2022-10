„Tatort“-Fans außer sich vor Wut: „Verbreiten so viel schlechte Laune“

Jubiläum beim „Tatort“ in der ARD! Zumindest für TV-Star Maria Furtwängler. Die Schauspielerin, die in der Krimi-Serie die Rolle der Kommissarin Lindholm aus Hannover mimt, feiert ihr 20-jähriges „Tatort“-Bestehen.

Am Sonntag ermitteln Lindholm und Schmitz (Florence Kasumba) in einem neuen Fall in Göttingen. Doch die Zuschauer gehen auf die Barrikaden.

„Tatort“: Serientäter auch Frauenmörder?

Und darum geht es im neuen „Tatort“ „Die Rache an der Welt“ mit Maria Furtwängler: In Göttingen treibt ein Serientriebtäter sein Unwesen. Er lauert Frauen an abgelegenen Ecken auf und zwingt sie zu sexuellen Handlungen. Seine Opfer lässt der „Wikinger“, wie der Täter genannt wird, am Leben. Doch plötzlich wird in einem Park am See die Leiche von Mira gefunden und der „Wikinger“ steht bei den Ermittlern im Visier.

Insgesamt 30 Krimi-Fälle hat Furtwängler in der Rolle der Charlotte Lindholm gelöst. Erinnern könne sie sich nicht mehr an alle, wie sie unlängst gegenüber dem Magazin „Prisma“ verriet.

Und so sehr die Schauspielerin einige eingefleischte „Tatort“-Fans immer wieder aufs Neue begeistert, gibt es auch welche, die mittlerweile nur noch genervt sind.

„Tatort“-Fans auf 180: „Verbreiten so viel schlechte Laune“

Als die ARD „Die Rache der Welt“ für diesen Sonntag (9.10.) auf Facebook anpreist, sind einige Zuschauer sauer:

„Ich mag dieses Team gar nicht. Wird nicht geschaut.“

„Ich sehe gerne den Tatort, aber mit Frau Lindholm nicht mehr. Sie verbreiten so viel schlechte Laune, dass möchte ich mir in meiner Freizeit am Sonntagabend nicht antun.“

„So geht es mir auch. Dazu noch die stets böse dreinschauende Kollegin, brr, das tu ich mir auch nur an, wenn mir nichts Besseres einfällt.“

„In diesen „Lindholm-Tatorten“ geht es schon lange nicht mehr um Kriminalfälle, sondern um die negativen Befindlichkeiten der Kommissarin“

„Verstehe nicht, warum die ’neue‘ Kollegin so unsympathisch dargestellt werden muss. Früher war es viel angenehmer anzuschauen mit dem Koppe“

In der Tat ist der Charakter der Charlotte Lindholm eher sachlicher und ernster Natur, mit ihrer Zielstrebigkeit meistert sie ihre Ermittlungen aber souverän. Und das immerhin schon seit 20 Jahren!

Der neue „Tatort“ kommt am Sonntagabend um 20.15 Uhr in der ARD.

