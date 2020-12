„Tatort“-Legende schießt gegen beliebtes Ermittlerduo: „Da fehlt einfach der Respekt vor den Toten“

Für viele Deutsche gehört der „Tatort“ in der ARD fast jeden Sonntag zum abendlichen Programm. Besonders der Münster „Tatort“ erfreut sich sehr großer Beliebtheit unter den Zuschauern. Kriminalhauptkommissar Frank Thiel und Rechtsmediziner Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne sind vor allem für Hassliebe und Witze bekannt.

Geht es nach einer „Tatort“-Legende würde der „Tatort“ heute nicht mehr so beliebt sein. Sie übte scharfe Kritik – besonders an dem „Tatort“ aus Münster.

„Tatort“-Legende übt Kritik an den aktuellen Sendungen

Auch heute Abend wird in vielen Wohnzimmern in Deutschland wieder ein „Tatort“ über die TV-Bildschirme flimmern. Zwar ist es diesen Sonntag kein „Tatort“ aus Münster, aber dennoch werden sich sicherlich schon wieder viele auf den Film freuen.

>> Mehr zum heutigen Tatort: Miroslav Nemec mit flammendem Appell an die ARD – „Erwähne es immer wieder“

---------------

Das ist der „Tatort“:

Der „Tatort“ ist eine Kriminalfilm-Reihe

Ausgestrahlt wurde sie erstmals 1970 im westdeutschen Fernsehen

Bislang erschienen über 1100 Tatort-Filme

In den ersten Jahren erschien durchschnittlich ein neuer Film pro Monat

Ab den frühen 1990er Jahren erhöhte sich die Häufigkeit der Erstsendungen und liegt mittlerweile bei etwa 35 pro Jahr

---------------

Blickt man nur auf die TV-Quoten könnte man meinen, dass der Münster-„Tatort“ bei allen gut ankommt. Stolze 12,94 Millionen Zuschauer konnte die Münster-Folge „Limbus“ einheimsen und ist damit die erfolgreichste des Jahres. Laut dem ehemaligen „Tatort“-Kommissar Günter Lamprecht würde die Fernsehreihe heutzutage nicht mehr so viele Zuschauer begeistern. Er ist von den aktuellen Fällen enttäuscht, sagt er der „Bild am Sonntag“.

Tatort-Legende Günter Lamprecht ermittelte als Kriminalhauptkommissar

Günter Lamprecht spielte Kriminalhauptkommissar Franz Markowitz in Berlin von 1991 bis 1995. Außerdem tauchte er auch im allerersten Tatort vor 50 Jahren auf – auch wenn er dort „nur“ eine kleine Rolle als Grenzer hatte. Des Weiteren war er in der Jubiläumsfolge von 2016 zum 1.000 Tatort zu sehen.

---------------

Weitere Promi-News:

Vanessa Mai: Heißes Outfit – so sexy war Nikolaus noch nie

„Bares für Rares“ (ZDF): Horst Lichter eiskalt – „Ich darf dir keine Karte geben“

Queen Elizabeth II.: Schock für die Königin – jetzt kehrt auch noch SIE ihr den Rücken

---------------

Der „Tatort“ habe sich mit der Zeit zum Schlechteren entwickelt, so der ehemalige Schauspieler. „Der 'Tatort' war einmal in seiner Qualität und mit dem Anspruch, den er hatte, eine Perle. Doch er hat sehr gelitten“, so Günter Lamprecht.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Tatort“-Legende Günter Lamprecht: „Da fehlt einfach der Respekt vor den Toten“

Ihm seien die heutigen „Tatorte“ zu komödiantisch. Sie würden heute eher eine „Volksbelustigung“ darstellen. „Mit der Ernsthaftigkeit, mit der wir zu meiner Zeit herangegangen sind, hat das nichts mehr zu tun. Die Schicksale verschwinden unter einer Klamotte“, so Lamprecht.

Jan Josef Liefers, Axel Prahl und Christine Urspruch sorgen für einen lockeren Münster Tatort. Foto: imago images/Future Image

Besonders negativ kam beim ihm der Münster-„Tatort“ mit mit Axel Prahl als Kommissar Thiel und Jan Josef Liefers als Pathologe Karl-Friedrich Boerne weg. Hier fehle ihm der Anstand.

Lamprecht stoße besonders negativ auf, dass auch in der Pathologie Witze gemacht würden, berichtet „t-online“. „Da fehlt mir in diesem Teil einfach der Respekt vor den Toten.“ Als Kommissar Markowitz habe er noch die Werte vertreten, die heute fehlen würden. (gb)