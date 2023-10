„Tatort“-Schauspieler auf Gehweg von Auto erwischt: Jetzt will er Schmerzensgeld – „Wie im Horror-Film“

Es waren schreckliche Minuten, die „Tatort“-Schauspieler Konstantin Moreth im März dieses Jahres erleben musste (spielte in „Ein Sommernachtstraum“). Der 52-Jährige wurde in München auf dem Gehweg von einem Mercedes angefahren und dabei schwer verletzt.

Moreth erlitt mehrere Knochenbrüche, hatte Glück im Unglück. Jetzt spricht der „Tatort“-Star über den schrecklichen Vorfall und versucht nun außerdem, Schmerzensgeld zu bekommen.

„Tatort“-Schauspieler auf Gehweg von Auto erwischt

Es war der 24. März 2023, als Konstantin Moreth gegen 16.10 Uhr als Fußgänger in der Schwanthalerstraße in München unterwegs war. Ein 75-Jähriger wollte mit seinem Mercedes am Straßenrand einparken, als er plötzlich eine Herzattacke erlitt. Dabei verlor der Rentner das Bewusstsein, hatte keine Kontrolle mehr über sein Auto und drückte mit dem Fuß auf das Gaspedal, was den Wagen beschleunigte. Der Mercedes raste geradewegs auf Moreth zu und erwischte ihn.

+++ „Tatort“-Zuschauer gehen auf Barrikaden: „Tickt ihr noch ganz richtig?“ +++

„Das war wie im Horrorfilm“, erinnert sich der Schauspieler nun sieben Monate später im Interview mit der „tz“. Er kam gerade von den Proben eines Theaterstücks, als sich der Unfall ereignete. Dass der Rentner nicht bei Bewusstsein war, konnte Moreth nicht sofort einschätzen. „Seine Augen waren weit aufgerissen, ich dachte unwillkürlich erst an einen Angriff. Der Wagen rollte dann über meinen linken Fuß“, so der TV-Star weiter.

Durch den Aufprall brach er sich zwei Rippen und lag zwischen geparkten Autos und dem Unfallwagen eingeklemmt auf dem Boden. Doch er hatte Glück: Eine zufällig vorbeilaufende Ärztin leistete erste Hilfe.

„Tatort“-Schauspieler Konstantin Moreth will Schmerzensgeld

Nun fordert der „Tatort“-Schauspieler Schmerzensgeld von der Versicherung des Mercedes-Fahrers. 3.000 Euro Anzahlung habe er bereist erhalten, ihm ginge es aber auch um 14.000 Euro Verdienstausfall. Vier Wochen sei er krankgeschrieben worden, „konnte aber zwei Monate lang nicht wirklich etwas tun“.

Weitere News, die dich interessieren könnten:

Heute geht es Konstantin Moreth wieder besser und er ist einfach nur dankbar dafür, denn er weiß: „Dieser Unfall hätte schlimm ausgehen können.“