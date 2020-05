„Tatort Kiel“ (ARD): Zuschauer aufgepasst – dieser Tatort wird extrem...

Der „Tatort“ in Kiel am Sonntag in der ARD ist nichts für schwache Gemüter! Während eines Seminars der Kieler „Tatort“-Kommissare Borowski und Sahin kommt es zu einem Mord, bei dem jede Menge Blut fließt – und der die Kommissare in Schuldgefühle stürzt.

„Tatort“ in Kiel: Mord in der Polizeischule

In dem Kieler „Tatort – Borowski und der Fluch der weißen Möwe“ geht es direkt zu Beginn zur Sache. Klaus Borowski (Axel Milberg) und Mila Sahin (Alia Bagriacik) geben in ein Seminar in der Polizeischule, als eine Polizeischülerin während einer Übung plötzlich auf einen Mitschüler losgeht.

Die junge Frau sticht mit einem Schraubenzieher auf ihr Opfer ein – blutige Szenen, die nicht für jeden Zuschauer leicht verdaulich sein dürften. Auch die Kommissare stehen unter Schock.

„Die Polizei kommt immer zu spät“

Borowski und Sahin sind geschockt, nachdem sie die blutige Tat mitansehen mussten. Foto: NDR/Christine Schroeder

Da Borowski und Sahin den Vorfall mitansehen mussten, stellt sich in der Folge nicht die Frage nach dem Täter – aber jedoch nach dem Motiv der Tat. Und auch die Schuldfrage steht im Raum, wird vor allem zwischen den Kommissaren ausgefochten.

------------------

Das ist der „Tatort“:

Der 'Tatort' ist eine Kriminalfilm-Reihe, deren Ausstrahlung 1970 im westdeutschen Fernsehen begann

Bislang erschienen über 1100 Tatort-Filme

In den ersten Jahren erschien durchschnittlich ein neuer Film pro Monat

Ab den frühen 1990er Jahren erhöhte sich die Häufigkeit der Erstsendungen und liegt mittlerweile bei etwa 35 pro Jahr

--------------------

Schließlich leiteten sie das Seminar, hatten Verantwortung für die Polizeischüler – hätten sie die Tat verhindern können? „Es ist ja nun mal so, dass die Polizei immer zu spät kommt. Eigentlich von Berufs wegen“, beurteilt Schauspieler Axel Milberg das Thema.

---------------------------------

-------------------------------

Obwohl das Ermittler-Team in „Borowski und der Fluch der weißen Möwe“ bereits da ist, trifft die Prämisse laut Milberg trotzdem in der Handlung zu: „Hier ist das schmerzlich auch der Fall.“

Ob es Klaus Borowski und Mila Sahin letztendlich gelingt, das wahre Motiv der mordenden Polizeischülerin zu ermitteln und wie sie mit ihren eigenen Selbstzweifeln umgehen, kannst du am Sonntag um 20.15 Uhr in der ARD sehen. (kv)