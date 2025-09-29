Carol Schuler und Anna Pieri Zuercher: Kurz nach dem „Tatort“ herrscht Gewissheit

Der Schweizer „Tatort“, er ist besonders. Hier werden Themen bespielt, die nicht unbedingt nur typische Krimi-Kost sind. Es geht viel um Technik, um Zukunftstechnologien. Und das alles eingerahmt vom wunderbaren Ambiente unseres Nachbarlandes.

Auch am Sonntag (28. September 2025) ermittelten wieder die Schweizer Kommissarinnen Tessa Ott (gespielt von Carol Schuler) und Isabelle Grandjean (gespielt von Anna Pieri Zuercher). Und im „Tatort: Kammerflimmern“ ging um einen besonders perfiden Anschlag.

„Tatort“ sichert sich den Quotensieg am Sonntag

„Mehrere Menschen fallen an einem Samstagmorgen in Zürich und Umgebung fast zeitgleich mit einem Herzstillstand tot um. Ursache sind Stromschläge durch implantierte Defibrillatoren (ICD), deren Hersteller das Opfer eines Cyberangriffs wurde“, heißt es in der Beschreibung der ARD. Die Hacker fordern nun ein Lösegeld in dreistelliger Millionenhöhe. Ein Fall mit enormen Druck für Tessa und Isabelle, denn die Todesmeldungen reißen nicht ab.

Ein spannender, ein nervenzerreißender Krimi, der bei den Zuschauerinnen und Zuschauern gut ankam. 7,25 Millionen schalteten im Gesamtpublikum am Sonntagabend (28. September 2025) ein. Ein starker Marktanteil von 28,7 Prozent, wie das Branchenportal „DWDL“ berichtet.

ARD klar vor dem ZDF

Ähnlich erfolgreich waren die Schweizer „Tatort“-Kommissarinnen in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Hier schalteten 1,332 Millionen ein, was einem Marktanteil von 28,5 Prozent entsprach. Bei den 14- bis 59-Jährigen dagegen waren es 2,859 Millionen. Ein Marktanteil von 28,3 Prozent.

Damit lag die ARD deutlich vor der ZDF-Konkurrenz. Die war mit dem Film „Petra geht baden“ ins Rennen gegangen. 3,764 Millionen schalteten die Komödie mit Ulrike Kriener insgesamt ein. Ein Markanteil von 14,9 Prozent. Und damit knapp halb so viel wie der „Tatort“.