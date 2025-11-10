„Tatort“-Star Jan Josef Liefers verrät private Details seines Eheglücks – „Das ist das Geheimnis“

Sie zählen zu den bekanntesten Schauspielpaaren Deutschlands: „Tatort„-Stars Anna Loos und Jan Josef Liefers. Seit 21 Jahren sind sie verheiratet, haben zwei gemeinsame Kinder und führen eine Beziehung, die sowohl im Alltag als auch auf der Bühne funktioniert. Nach zahllosen Film- und Musikprojekten wagen sie nun etwas Neues – gemeinsam stehen sie für das Theaterstück „Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst“ von Nick Hornby auf der Bühne. Der Beziehungsabend voller Witz, Wahrheit und Emotionen startet am 17. November auf Deutschlandtour.

Im Stück geht es um Liebe, Stolz, Missverständnisse – und die Kunst, miteinander zu reden. „Wir betrachten mit dem Publikum Themen, die jeder kennt, der schon mal in einer Beziehung war“, sagt Anna Loos. Die beiden spielen sich dabei nicht selbst, aber vieles erinnert an ihr echtes Leben. „Das ist günstiger als jede Paartherapie“, ergänzt sie lachend.

„Tatort“-Stars setzen in der Ehe auf Ecken, Kanten und Humor

Auch privat beschreiben die „Tatort“-Bekanntheiten Loos und Liefers ihre Beziehung als ehrlich und lebendig. „Wir wachsen nur miteinander, nicht gegeneinander“, sagt Anna. Jan Josef Liefers kontert mit trockenem Humor: „Zuhören ist ja oft viel schwieriger als Reden.“ Wenn es zwischen ihnen kracht, sehen sie das nicht als Schwäche – sondern als Zeichen echter Nähe. „Wir lachen später darüber. Ziemlich oft denken wir beim Proben: ‚Das kenn’ ich von zu Hause!‘“, erzählt Liefers gegenüber „Bild„.

Für beide ist Humor der Schlüssel, auch durch schwierige Phasen zu kommen. Ihre Ehe nennen sie selbst eine „Wildwasserfahrt“ – mal turbulent, mal ruhig, aber nie langweilig. „Ich glaube an die Ehe. Dieses ‚Ja‘ hat eine Kraft, die ich früher unterschätzt habe“, so Loos. „Es trägt auch in stürmischen Zeiten.“

Bühne, Liebe und Alltag – ein eingespieltes Team

Neben der Arbeit am Stück haben beide „Tatort“-Darsteller ihr eigenes Tempo im Alltag gefunden. Liefers trainiert auf dem Rennrad, hält sich mit der Keto-Diät fit und scherzt: „Ich bin wohl ein bisschen süchtig nach Kilometern.“ Anna nimmt es gelassen – solange das Rad nicht im Wohnzimmer steht. „Dann fliegt’s raus“, meint sie lachend.

Auch auf der Bühne bleibt die Chemie spürbar. „Manchmal sagt einer von uns im Alltag plötzlich eine Hornby-Zeile – und wir fangen an zu lachen“, verrät Anna. Ihre Beziehung ist kein Dauer-Glück, sondern echtes Leben – mit Humor, Respekt und Leidenschaft.

Für die beiden „Tat0rt“-Stars ist klar: Die gemeinsame Arbeit stärkt, was sie seit Jahren verbindet. Liefers fasst es so zusammen: „Ich glaube, das Geheimnis ist, dass wir uns immer wieder bewusst füreinander entscheiden.“ Und wenn nach der Vorstellung der Applaus erklingt, gibt es für Anna nur eines: „Ein Kuss von Jani geht immer.“