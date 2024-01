„Tatort“ bald ohne Jan Josef Liefers? Schauspieler spricht über sein Aus

Er gehört wohl zu den Gesichtern, die den „Tatort“ geprägt haben. Schauspieler Jan Josef Liefers steht mittlerweile seit stolzen 20 Jahren als Prof. Karl Friedrich Boerne vor der Kamera und löste gemeinsam mit Axel Prahl, der den Kommissar Frank Thiel spielt, schon zig Fälle. Bei den Zuschauern gilt das Münsteraner-Team als eins der beliebtesten Ermittler-Duos. Doch wie steht es eigentlich um die Zukunft von Jan Josef Liefers im „Tatort“? Der Schauspieler äußert sich nun deutlich zu seinem Serien-Aus.

„Tatort“-Star Jan Josef Liefers über seine Rolle

Müssen die „Tatort“-Fans bald schon auf Jan Josef Liefers verzichten? Der Gedanke scheint nicht ganz abwegig zu sein. Schließlich geben immer mehr Schauspieler bekannt, dass sie aus der Kult-Serie aussteigen werden. Zuletzt machten die Münchener Kommissare Batic und Leitmayr ihren Abgang offiziell.

Mit der Frage nach seinem Dienstschluss wird Jan Josef Liefers bei seinem Auftritt auf dem roten Teppich des 48. Deutschen Filmballs in München konfrontiert. Gegenüber dem „Stern“ äußert er sich nun zu einem möglichen Serien-Aus. „Auch für uns wird es eines Tages an der Zeit sein. (…) Der Tag wird kommen, an dem wir aufhören – entweder aus eigenem Antrieb oder, weil wir aufgehört werden“, sagt der Schauspieler. Doch passiert das etwa schon in absehbarer Zeit?

„Tatort“-Star macht großes Versprechen

Die Antwort lautet: Nein. Jan Josef Liefers denkt noch nicht an sein Ende als Prof. Karl Friedrich Boerne – ganz im Gegenteil! „Den Münster-‚Tatort‘ wird es auf jeden Fall noch ein paar Jährchen geben“, versichert der Schauspieler. Der nächste Fall des beliebten Duos Boerne und Thiel ist übrigens für Frühjahr 2024 angekündigt worden.

