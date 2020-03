Tatort-Kommissare Freddy Schenk (Dietmar Bär) und Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) ermitteln in dem Mordfall einer Jugendamtsmitarbeiterin.

Tatort in Köln sorgt für erschütternde Wahrheit – „Sie zerstören Leben“

Dieser Kölner Tatort hat es in sich! Die Tatort-Kommissare Max Ballauf und Freddy Schenk ermitteln den Mord an einer Jugendamtsmitarbeiterin – und werden dabei mit grausamen Familienrealitäten konfrontiert.

Tatort in Köln gewohnt sozialkritisch

Der Tatort in Köln bleibt der Tradition treu und behandelt auch in der Sonntags-Episode „Niemals ohne mich“ ein sozialkritisches Thema.

Darum geht's beim Tatort in Köln:

Als die Mitarbeiterin eines Jugendamtes, Monika Fellner, ermordet aufgefunden wird, gibt es eine Vielzahl von Verdächtigen – die meisten aus dem Klientel der Ermordeten. Denn die Tote hatte war in erster Linie für ausstehende Unterhaltszahlungen zuständig, hatte sich dabei offenbar Feinde gemacht.

Die Tatverdächtigen, mit denen sich die Kommissare auseinandersetzen, sind deshalb unter anderem getrennte Eheleute, die sich um die Kinder oder den Unterhalt streiten.

Fiktion mit bitterer Wahrheit

An dieser Stelle setzt Autor Jürgen Werner an, sagt über den gesellschaftskritischen Hintergrund seiner Geschichte: „Nur ein Viertel aller unterhaltspflichtigen Väter oder Mütter bezahlen regelmäßig den gesetzlich vorgeschriebenen Unterhalt für ihre Kinder. 75 Prozent sagen, sie können es nicht leisten.“ Kein Wunder also, dass auch Fellner im Kölner Tatort viel unternommen hat, die ausstehenden Zahlungen einzutreiben.

Wieviel Druck sie dabei ausgeübt hat, wird durch den Vorwurf eines verzweifelten Vaters in ihrem Büro deutlich: „Sie zerstören Leben, ist Ihnen das eigentlich klar?“

Doch im Tatort ist es Monika Fellners Leben, das durch einen brutalen Angriff zerstört wird. Und das der Kinder, die im Tatort – und der Realität – am meisten unter den Konflikten ihrer streitenden Eltern leiden.

Den Tatort „Niemals ohne mich“ kannst du am Sonntag um 20.15 Uhr in der ARD sehen.