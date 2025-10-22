„Tatort“-Aus für Wotan Wilke Möhring? NDR spricht Klartext

Seit Anfang Oktober laufen in der ARD wieder neue Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ Doch in diesem Jahr hat sich in der beliebten Quizshow einiges verändert. Nach zehn Jahren verabschiedete sich Elton als Teamkapitän. Doch lange blieb der Platz an der Seite von Moderator Kai Pflaume nicht unbesetzt. Der Sender präsentierte mit Wotan Wilke Möhring einen Nachfolger, der vor allem als Schauspieler im „Tatort“ bekannt ist.

Doch Krimi-Kommissar und Quizkapitän – kommen sich die beiden Jobs nicht in die Quere?

„Tatort“-Fans können aufatmen

Nun also Quizshow statt Verhörraum? Viele Zuschauer fragen sich aktuell, ob Wotan Wilke Möhring beides unter einen Hut bekommt. Schließlich stehen jedes Jahr ein bis zwei neue „Tatort“-Folgen mit ihm vor der Kamera an. Der Norddeutsche Rundfunk, zuständig für seine Krimis, gibt nun jedoch Entwarnung.

Eine Sprecherin erklärt gegenüber der Nachrichtenagentur „spot on news“: „Die Verpflichtungen für die Quizshow beeinflussen die ‚Tatort‘-Produktionen nicht, die Anzahl der Folgen bleibt unverändert.“

„Tatort“-Star bleibt der ARD treu

Damit steht fest: Möhring bleibt seinem „Tatort“-Kommissar weiterhin treu.

Seit 2013 verkörpert Wotan Wilke Möhring im ARD-Krimi den norddeutschen Hauptkommissar Thorsten Falke. Seine Fälle sind oft geprägt von gesellschaftspolitischer Brisanz. So bestimmen Themen wie Schleuserkriminalität oder Extremismus die Geschichten, die Falke stets mit Präzision löst.

Elton erklärte damals zu seinem Ausstieg bei „Wer weiß denn sowas?“: „Die Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen. Alles, was Rang und Namen hat, war bei uns zu Gast. Wir haben die unglaublichsten Fragen gestellt bekommen. Und es hat einfach Spaß gemacht, Teil dieser Sendung zu sein. Und es war vor allem auch eine Ehre, jeden Abend um 18 Uhr ein so großes Publikum zu unterhalten. Nun sage ich Tschüss – mit einem weinenden und einem lachenden Auge.“