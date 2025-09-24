TV-Enthüllung: SIE ist die Neue beim Münster-„Tatort“

Der „Tatort“ gehört zu den erfolgreichsten und beliebtesten Sendungen im deutschen Fernsehen. Seit 55 Jahren begeistern die zahlreichen Ermittler aus Deutschland Millionen ARD-Zuschauer und bescheren dem öffentlich-rechtlichen Sender regelmäßig hervorragende Quoten.

Manche Schauspieler sind bereits seit Jahrzehnten beim „Tatort“ am Start, andere kommen erst frisch in die Krimi-Serie rein. Im Team von Kriminalhauptkommissar Frank Thiel (gespielt von Axel Prahl) und Rechtsmediziner Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne (gespielt von Jan Josef Liefers) gibt es nun Zuwachs.

„Tatort“ aus Münster bekommt Zuwachs

Das Münsteraner „Tatort“-Duo rund um Kriminalhauptkommissar Frank Thiel (gespielt von Axel Prahl) und Rechtsmediziner Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne (gespielt von Jan Josef Liefers) gehört zu den beliebtesten Teams der Krimi-Serie. Nun dürfen sich die Fans auf ein neues Gesicht freuen.

+++ auch interessant für dich: ARD: „Polizeiruf 110“-Zuschauer gehen auf die Barrikaden – „Unmöglich“ +++

„Die Schauspielerin Lou Strenger wird neue Staatsanwältin im „Tatort“ aus Münster. Sie soll – zumindest vorübergehend – in die Fußstapfen von Mechthild Großmann treten, die 23 Jahre lang die Rolle der kettenrauchenden Staatsanwältin Wilhelmine Klemm verkörperte und den „Tatort“ verlässt“, heißt es in der offiziellen Meldung der Deutschen Presseagentur.

+++ auch spannend für dich: „Tatort“-Schauspieler Arthur Brauss gestorben – er wurde 89 Jahre alt +++

Gegenüber „Bild“ bestätigt der WDR nun: „Mechthild Großmann wird im kommenden Tatort im Dezember ihren letzten Auftritt als Staatsanwältin Wilhelmine Klemm haben. So eine Instanz ist erst mal nicht zu ersetzen. Im nächsten Fall wird daher die Rolle einer Interims-Staatsanwältin vorkommen, und wir freuen uns sehr, dass Lou Strenger diese Rolle übernimmt.“