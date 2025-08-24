Neuzugang im „Tatort“ bestätigt – für Zuschauer gibt es einen Haken

News aus dem „Tatort“-Kosmos! Kriminalhauptkommissar Felix Voss, gespielt von Fabian Hinrichs, bekommt im Franken-„Tatort“ Verstärkung. Nach dem Ausstieg von Dagmar Menzel im Oktober 2024 hat das Produktionsteam nun eine neue Kollegin für den Kommissar ausgewählt. In die Rolle der Hauptkommissarin Emilia Rathgeber schlüpft die gebürtige Münchnerin Rosalie Thomass.

Bereits im Juli 2025 stand Rosalie Thomass laut Branchenportal „DWDL“ für ihren ersten Fall als Emilia Rathgeber vor der Kamera – der zwölfte Franken-„Tatort.“

Das „Tatort“-Team feiert erst 2026 sein Debüt

Für alle Zuschauer, die bereits auf heißen Kohlen sitzten, gibt es jedoch einen Haken: Einen konkreten Sendetermin für Thomass ersten Einsatz gibt es noch nicht. Dafür können sich Franken-Fans aber noch in diesem Jahr auf einen neuen „Tatort“ aus der Region freuen, der im Herbst ausgestrahlt wird.

Dann jedoch noch ohne Thomass, da die Episode bereits abgedreht ist. Bevor das neue Team 2026 sein Debüt feiert, strahlt die ARD noch eine einmalige Solo-Folge mit Voss aus. An diesem Sonntag (24. August) wird aber zunächst die Wiederholung von „Hochamt für Toni“ gezeigt.

Darum geht es in der Wiederholungsfolge

Darin geht es um folgende Geschichte: Zwischen Hauptkommissar Felix Voss und seinem alten Freund Marcus Borchert (Pirmin Sedlmeir) herrschte jahrelang Funkstille. Eines Abends erhält Voss einen Anruf von Borchert, der ihn in die Oberpfalz einlädt, wo er inzwischen als Pfarrer arbeitet.

Borchert kündigt an, in seiner Predigt etwas über eine gemeinsame Freundin zu enthüllen: Antonia „Toni“ Hentschel, die große Liebe des Kommissars während seiner Studienzeit in Berlin. Doch die Predigt findet nicht statt. Borchert wird ermordet in der Kirche aufgefunden.

Voss muss zudem erfahren, dass Toni vor zwei Jahren Suizid beging. Während die örtliche Polizei den Tod des Pfarrers als Raubmord einstuft, da wertvolle Kreuze aus der Sakristei entwendet wurden, vermutet Voss, dass beide Todesfälle zusammenhängen, und nimmt die Ermittlungen auf.

Die „Tatort“-Folge gibt es nach TV-Ausstrahlung auch in der ARD-Mediathek.