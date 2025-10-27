Maria Furtwängler: Nach dem „Tatort“ sind alle Zweifel ausgeräumt

Darauf haben sich die „Tatort“-Fans seit geraumer Zeit gefreut: Maria Furtwängler ist zurück! Als Kommissarin Charlotte Lindholm ermittelt die Schauspielerin nach rund eineinhalb Jahren Pause im Fall namens „Letzte Ernte“.

Der neue Streifen lief am Sonntagabend (26. Oktober) wie immer zur besten Sendezeit. Doch wie kam das Comeback der „Tatort“-Kommissarin bei den Zuschauern an? Am Tag nach der Ausstrahlung gibt es die Antwort auf diese Frage.

Maria Furtwängler zurück beim „Tatort“

Charlotte Lindholm (gespielt von Maria Furtwängler) ist wieder da. Die „Tatort“-Kommissarin ermittelt dabei, wie zu Beginn ihrer Karriere, ohne Partner. In dem Fall „Letzte Ernte“ bekommt sie allerdings Unterstützung von einer Kollegin in Hannover – sonst ist sie auf sich alleine gestellt.

Das Comeback von Maria Furtwängler scheint zahlreiche Fans der Krimi-Serie interessiert zu haben. Schaut man sich die Quote des Abends an, kann man bei der ARD durchaus zufrieden sein. Wie das Branchenmagazin „DWDL“ berichtet, sahen im Schnitt 8,62 Millionen Zuschauer zu.

Das entspricht einem Marktanteil von 31,5 Prozent beim Gesamtpublikum. Somit holt sich das Erste den Tagessieg und landet sogar noch vor der „Tagesschau“, die sonst immer den ersten Platz holt. Stärkster Verfolger in der Primetime war an diesem Abend noch das ZDF mit einer neuen Folge „Inga Lindström: Herz über Kopf“. Dort waren 3,75 Millionen Menschen dabei, was einem Marktanteil von rund 13,7 Prozent entspricht.

Der Hannoveraner Tatort flimmert am Sonntagabend (26. Oktober) mit der Folge „Letzte Ernte“ über die TV-Bildschirme und ist auch in der Mediathek abrufbar.