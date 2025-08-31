„Tatort“-Team in München: Jetzt wird es bekannt

Ein letztes Mal noch werden die Kult-Kommissare Batic und Leitmayr auf Verbrecherjagd gehen, dann ist endgültig Schluss. Nach 35 Jahren und 100 gelösten Fällen verabschieden sich Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl vom Münchner „Tatort.“ Doch während die alten Hasen bald ihren wohlverdienten Ruhestand genießen, steht hinter den Kulissen bereits das neue Team fest.

Und jetzt wird es endlich bekannt: Seit dieser Woche laufen in München die Dreharbeiten für den ersten Fall des neuen Ermittlerduos. Carlo Ljubek und Ferdinand Hofer treten das große Erbe an. Der Arbeitstitel lautet „Zwischenwelten“, wie der „Bayerische Rundfunk“ berichtet.

Münchener „Tatort“ bekommt neues Team

Ferdinand Hofer ist im „Tatort“-Kosmos kein Unbekannter. Seit Jahren kennt man ihn als Kalli Hammermann. Doch jetzt rückt er in den Vordergrund, denn seine Rolle steht kurz vor der Beförderung zum Leiter der Mordkommission.

Carlo Ljubek steigt jedoch frisch in den beliebten ARD-Krimi ein. Er spielt künftig Nikola Buvak, einen SEK-Schichtleiter, der aus Münchens Stadtteil Neuperlach stammt. Genau dort spielt auch der erste gemeinsame Fall des neuen Ermittlerduos. Und der hat es in sich!

„Tatort“-Fall wird zur Herausforderung

Hammermann und Buvak müssen einen brutalen Raubmord aufklären. Doch der Tatverdächtige wurde durch einen SEK-Einsatz schwer verletzt und ist nicht mehr vernehmungsfähig. Für Hammermann scheint die Sache klar, doch Buvak, der die Gegend kennt wie seine Westentasche, entdeckt Spuren, die in eine andere Richtung führen.

Der Fall entpuppt sich letztendlich komplexer, als zunächst angenommen. Doch bis zur Aufklärung müssen sich Zuschauer noch gedulden. Denn bis zum 25. September wird vorerst in München gedreht.

An Bord sind auch Antje Traue, Meltem Kaptan, Ronald Zehrfeld und Eva Karl Faltermeier. Regie führt Katharina Bischof, das Drehbuch stammt von Stefan Holtz und Florian Iwersen. Ausgestrahlt wird der neue „Tatort“-Fall 2026 in der ARD. Dann verabschieden sich auch Batic und Leitmayr mit einer finalen Doppelfolge.