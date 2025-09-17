Neues Gesicht beim „Tatort“ – irre Premiere in der ARD

Der „Tatort“ ist seit Jahren ein Highlight im TV-Programm der ARD. Die Krimireihe erhält nun eine spannende Neuerung. Nach über zehn Jahren als Kriminalhauptkommissar Thorsten Falke arbeitet Schauspieler Wotan Wilke Möhring bald mit einem neuen Partner zusammen. Bislang hatte er Unterstützung von insgesamt zwei Kolleginnen, doch das ändert sich jetzt.

Neues Team für den „Tatort“

Bis 2015 half Petra Schmidt-Schaller bei den Ermittlungen. Anschließend übernahm Franziska Weisz diese Rolle. Ende 2023 verabschiedete sie sich jedoch aus dem „Tatort“. Nun gibt es Neuigkeiten: Schauspieler Wotan Wilke Möhrings Solo-Zeit endet.

Denis Moschitto wird als neuer Partner von Wotan Wilke Möhring vorgestellt. Er spielt den introvertierten Cyber-Kriminalisten Mario Schmitt. Christian Granderath, NDR-Fiction-Chef, erklärt begeistert: „Denis Moschitto als introvertierter, versponnener und irre guter Cyber-Kriminalist Mario Schmitt ist die ideale Ergänzung zum extrovertierten, manchmal cholerischen und gewieften Thorsten Falke.“

Premiere für den „Tatort“

Die Chemie des neuen Duos verspricht frische Dynamik. Der „Tatort“ erweitert damit sein Konzept und öffnet sich modernen Themen wie Cyber-Kriminalität. Innovationen wie diese sollen die beliebte Krimi-Serie weiter beleben. Fans können sich auf abwechslungsreiche, spannende Fälle freuen!

Im Dezember feiert das neue Duo seine Premiere mit einem zweiteiligen „Tatort“. Die Fälle „Ein guter Tag“ und „Schwarzer Schnee“ werden am 21. Dezember um 20.15 Uhr und 21.45 Uhr nacheinander gezeigt. Ein solches Format gab es in der Geschichte der Krimireihe bisher noch nie.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.