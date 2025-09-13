„Tatort“-Star lässt Baby-Bombe platzen – es passiert mitten auf der Bühne

Dass Preisverleihungen immer mal wieder für unvorhergesehene Momente gut sind, hat sich am Freitagabend (12. September) in Leipzig gezeigt. Bei der Gala zur „Goldenen Henne“ war es diesmal ausgerechnet eine ganz persönliche Enthüllung, die für Staunen sorgte. Schauspielerin Cornelia Gröschel, vielen Zuschauern als Kommissarin Leonie Winkler aus dem Dresdner „Tatort“ bekannt, ließ ganz nebenbei fallen:

Sie ist bereits seit vier Monaten Mutter.

„Tatort“-Star lässt die Bombe platzen

Ein Millionenpublikum kennt Gröschel vor allem aus dem Dresdner „Tatort.“ Seit 2019 verkörpert sie dort Kriminaloberkommissarin Leonie Winkler, die jüngste Ermittlerin im Team. Am Freitagabend jedoch stand nicht die TV-Kommissarin im Vordergrund, sondern die private Cornelia Gröschel. Als Laudatorin für ihre Kollegin Katrin Sass, die den Ehrenpreis für ihr Lebenswerk erhielt, richtete sie sehr persönliche Worte an die Schauspiel-Ikone:

„Wir kennen uns noch nicht persönlich und doch fühle ich mich mit Ihnen verbunden, als Schauspielerin, als Frau und auch als Mutter.“ Dann ließ sie die Bombe platzen: „Ich bin vor vier Monaten selbst Mutter geworden und sehe diese Figuren nun mit ganz anderen Augen.“

„Tatort“-Star ließ sich nichts anmerken

Gröschel würdigte Sass’ Lebenswerk mit deutlichen Worten. So habe sie den „komplexen, oft sehr widersprüchlichen Facetten des Mutterseins eine Stimme“ gegeben. Ihre Figuren seien „nie Klischees, sondern lebendige Porträts des Lebens.“

Umso erstaunlicher, dass bislang niemand etwas von Gröschels Schwangerschaft geahnt hatte. Auf ihrem Instagram-Account, den rund 29.000 Follower verfolgen, zeigte sie sich nie mit Babybauch. Auch über nähere Details zu ihrem Privatleben schweigt die Dresdner Schauspielerin konsequent.

Die „Goldene Henne“ selbst wurde in einer großen Liveshow an zehn Persönlichkeiten aus Musik, Film, Entertainment und Sport verliehen. Florian Silbereisen und Kai Pflaume führten durch den Abend. Weitere Ehrenpreise gingen an Sarah Connor und Till Reiners.