„Tatort“-Nostalgie! Dieser Schimanski-Fall schrieb TV-Geschichte

Der „Tatort“ zieht seit Jahrzehnten zahlreiche Krimifans jeden Sonntagabend vor die Bildschirme. Ob klassische Ermittler oder neue Gesichter – jede Folge erzählt eine spannende Geschichte aus verschiedenen deutschen, österreichischen und schweizerischen Städten.

Einer der bekanntesten und beliebtesten Ermittler ist ohne Zweifel Horst Schimanski (gespielt von Götz George), der mit seiner rauen und ehrlichen Art frischen Wind die Krimireihe stark belebte.

Obwohl Götz George 2016 im Alter von 77 Jahren nach einer Krebserkrankung verstarb, bleibt er für viele eine waschechte „Tatort“-Legende. Doch wie sieht sein erster Fall im Jahr 1981 eigentlich aus? Fest steht: Er schrieb TV-Geschichte und legte den Grundstein für viele spannende Ausgaben.

„Tatort“: Schimanski belebte das Format

Gleich zu Beginn seiner „Tatort“-Ära sorgt Schimanski für großes Aufsehen. Sofort wird deutlich: Dieser Ermittler ist irgendwie anders als die anderen bekannten Kommissare.

Kein feiner Herr, sondern vielmehr ein Mann mit Ecken und Kanten, der nicht lange fackelt. Jedoch ist er überall für seine umgängliche und kommunikative Art bekannt. Er flucht ständig, trinkt gerne und gerät oft in Schlägereien. Auch aus seinem turbulenten Liebesleben macht er kein Geheimnis.

Was erwartet die Zuschauer bei seinem ersten Fall?

In der ersten Schmimanski-„Tatort“-Episode mit dem Titel „Duisburg-Ruhrort“ geht es um einen Mordfall, der den Kommissar schnell mit den Schattenseiten seiner Heimatstadt Duisburg vertraut macht.

Es wird ein toter Mann, der Binnenschiffer Heinz Petschek, im Duisburger Hafen gefunden. Er ist erstochen worden. Verdächtigt wird zunächst sein Kollege Jan Poppinga, doch Kommissar Schimanski glaubt an dessen Unschuld.

Schimanski sorgte für rekordverdächtige TV-Quoten

Die Ermittlungen decken auf, dass Petschek kurz vor seinem Tod den Arbeitsplatz wechselte und in den Drogenschmuggel verwickelt war. Ein weiterer Mord an einem türkischen Gewerkschafter namens Celik lässt die Ermittlungen intensiv weiterlaufen. Alles deutet nun auf einen möglichen Waffenschmuggel hin. Alles in allem erwartete die Krimifans bei der Schimanski-Premiere ein packender und vielseitiger „Tatort“.

Die „Tatort“-Reise von Schimanski ist in Krimi-Fankreisen unterdessen bekannt: Von 1981 bis 1991 ermittelten Schimanski und Thanner im Ruhrgebiet in insgesamt 29 Episoden inklusive zwei Kinofilmen. Zudem erwies sich der Duisburger Kommissar als Zuschauermagnet. So erreichte die Folge „Der Fall Schimanski“ von 1991 mit 16,7 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 52,3 Prozent absolutes Spitzenniveau.