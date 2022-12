„Tatort“-Star ganz verändert: So hat man Kommissarin Anaïs Schmitz bislang noch nicht gesehen

Beim „Tatort“ mimt sie die knallharte Komissarin, jetzt verzaubert sie als selbstbewusstes Model. Florence Kasumba alias Anaïs Schmitz in den ARD-Filmen, hat viele Gesichter. Eins davon zeigt sie jetzt auf dem Cover der deutschen Vogue.

Normalerweise begeistert die in Uganda geborene deutsche Schauspielerin an der Seite von Maria Furtwängler im „Tatort“ aus Göttingen ihr Publikum. Jetzt zeigt sich die 46-Jährige in ausgefallener Kleidung und extravaganten Posen beim Fotoshooting des Fashion- und Lifestylemagazins.

„Tatort“-Star Florence Kasumba wird Covermodel

Von der Zeitschrift heißt es: „Florence Kasumba ist der Cover-Star von VOGUE Germany im Januar/Februar 2023. Diese Ausgabe haben wir Menschen gewidmet, die im Aufbruch sind und Umbruch fördern. Alles an ihr wirkt gelassen, unaufdringlich und dennoch interessiert.“

Diesen Eindruck bekam auch diese Redaktion im „Black Panther“-Interview mit Kasumba. Über ihr Mitwirken in dem Marvel-Film sagte sie ganz entspannt: „Ich fliege da hin und darf da für einen langen Zeitraum Superheldin spielen. Wie Fasching das ganze Jahr. Es macht enorm Spaß.“ Mit ihrem Auftritt in „Black Panther: Wakanda Forever“ kehrte sie zurück an ein Filmset, an dem sie schon früher mitwirkte. Mittlerweile kann man sagen, die in Essen aufgewachsene Schauspielerin hat es auch international geschafft Fuß zu fassen.

„Tatort“-Star Florence Kasumba als Vogue-Model engagiert

Als Model sah man die Schauspielerin auch schon mal in der Vergangenheit. Als Covergirl gibt sie jetzt aber eine besonders gute Figur ab. Einmal auf dem Vogue-Cover zu erscheinen, für viele dürfte es für immer ein unerfüllter Traum sein. Für die „Tatort“-Bekanntheit wird dieser Traum jetzt Wirklichkeit.

Zum Vergleich, auf Titelblättern der Zeitschrift waren bereits die weltweit gefragten Models Kate Moss und Heidi Klum zu sehen. Aber auch Superstar Lady Gaga oder die ehemalige First Lady Michelle Obama posierten bereits für das Magazin. Sogar die Prinzessin von Wales (ehemals Kate Middleton), die Frau an der Seite des britischen Thronfolgers Prinz Williams wurde hier schon abgebildet. „Tatort“-Star Florence Kasumba ist also in bester Gesellschaft, wenn es um starke Frauen geht.